Así surgieron "Los Simpson": Las verdaderas personas que inspiraron a Matt Groening

Desde su llegada a la televisión abierta a finales de los años 80 hasta su permanencia actual en el streaming, Los Simpson han sido una constante en la vida de millones.

Con 34 temporadas al aire y un ejército global de seguidores, esta serie animada no solo transformó la cultura pop: marcó un antes y un después en la forma de hacer comedia.

Sin embargo, la verdadera chispa detrás de este fenómeno mundial nació mucho antes, en la vida personal de su creador, Matt Groening.

¿QUÉ INSPIRÓ A MATT GROENING PARA CREAR LOS SIMPSON?

Matt Groening nació el 15 de febrero de 1954 en Portland, Oregon, una ciudad que terminó convirtiéndose en el blueprint de Springfield.

Sus barrios, su atmósfera suburbana e incluso una de sus calles, Evergreen Terrace, pasaron directamente a la serie: era el nombre de la calle donde Groening creció con su familia. El guiño era tan evidente que nunca lo ocultó: Springfield era, básicamente, su infancia caricaturizada.

LA FAMILIA GROENING

La influencia más directa vino de su núcleo familiar. Su padre se llamaba Homero Groening. No trabajaba en una planta nuclear ni evitaba sus responsabilidades, pero sí tenía un humor negro muy particular, un rasgo que Matt heredó por completo, y un gusto por las donas digno del propio Homero Simpson.

Su madre, Margaret Wiggum, había sido profesora y, aunque no tenía el icónico cabello azul, sí usaba productos para mantenerlo firme hacia arriba. Además, llevaba un collar de perlas casi idéntico al de Marge.

Las hermanas de Matt también pasaron sin filtro al mundo amarillo: Patty, Lisa y Maggie. El único que necesitó un ajuste fue Bart.

En vez de usar su propio nombre, Groening optó por un juego de palabras con "brat" (mocoso), una referencia directa a su propio comportamiento rebelde durante su paso por la Ainsworth School. Sus travesuras, sus castigos y hasta la famosa frase repetida en el pizarrón vienen de ahí.

EPISODIO PILOTO

Antes de llegar a la televisión, Groening tuvo un camino lleno de trabajos precarios y mucho dibujo improvisado. Su serie de cómics Life in Hell comenzó casi como un acto de supervivencia creativa mientras lavaba copas y vendía discos en Los Ángeles.

Con el tiempo, esta obra le dio reconocimiento suficiente para que James L. Brooks, fundador de Gracie Films, se fijara en él y le propusiera animar su creación para el programa de Tracey Ullman.

Temiendo perder los derechos de Life in Hell, Groening improvisó rápidamente otro concepto: una familia disfuncional inspirada en la suya.

El primer corto, "Good Night", salió al aire el 19 de abril de 1987. El programa de Ullman se apagó pronto, pero esos pocos minutos animados crecieron hasta convertirse en Los Simpson, que en 1989 ya tenían su propia serie en Fox.

La intención, según el propio Groening, era simple: "ofrecer al público algo distinto a la basura mainstream de la época". Lo logró.

La serie se volvió un espejo absurdo, pero sorprendentemente real de la vida estadounidense y un fenómeno capaz de sostenerse por más de tres décadas.

Aunque Groening después creó Futurama y (Des)encanto, ninguna ha alcanzado el impacto cultural de Los Simpson, una obra que nació de su propia casa, su propio humor y su propia historia. Una verdadera muestra de que, a veces, el mejor punto de partida está justo frente a uno.