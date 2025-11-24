Deportan y vetan de Singapur al fan que agredió a Ariana Grande durante una premiere de Wicked: For Good

La premier de Wicked: For Good en Singapur se convirtió en una escena de tensión luego de que Ariana Grande fuera jaloneada por un asistente que burló la seguridad para acercarse a ella.

Lo que comenzó como un video viral en redes terminó con un proceso legal, una condena y la deportación del agresor.

DEPORTAN Y VETAN DE SINGAPUR AL FAN QUE AGREDIÓ A ARIANA GRANDE

El incidente ocurrió el pasado 13 de noviembre, cuando Johnson Wen, de 26 años, saltó una valla de seguridad e irrumpió en la alfombra amarilla para acercarse a la cantante. En su intento por tocarla, la jaloneó, lo que provocó la inmediata intervención de Cynthia Erivo compañera de elenco de Grande y del personal de seguridad presente.

Las autoridades actuaron de inmediato: Wen fue detenido al día siguiente y condenado a nueve días de prisión por alterar el orden público. Sin embargo, su castigo no terminó allí. De acuerdo con The Straits Times, la irrupción no fue un impulso del momento, sino un acto planeado para obtener contenido viral. Tras cumplir su condena, el joven fue deportado y recibió una prohibición total de reingreso a Singapur, según reportó TMZ.

UN REINC IDENTE EN BUSCA DE ATENCIÓN

Durante el juicio, los fiscales describieron a Wen como un "intruso en serie". Su cuenta de Instagram exhibe varios intentos previos de acercarse a celebridades, entre ellos a Katy Perry y The Weeknd. En junio, incluso irrumpió en un concierto de Perry en Sídney. Medios locales también reportaron que intentó colarse dos veces a la premiere de Wicked antes de lograrlo.

El juez Christopher Goh calificó el acto como "una búsqueda de atención" y advirtió que Wen actuó bajo la creencia equivocada de que no enfrentaría consecuencias legales.

Pese a la gravedad del hecho, Wen publicó fotos tras salir de prisión y hasta agradeció a Ariana Grande por "permitirle saltar a la alfombra amarilla".

Aunque la cantante no se ha pronunciado sobre el incidente en Singapur, Cynthia Erivo sí lo hizo en entrevista con NBC: "Solo quería asegurarme de que mi amiga estuviera bien. No sabía si el hombre tenía malas intenciones, pero en esas situaciones uno no puede arriesgarse".