Fallece Gabriela Michel, actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez, a los 65 años

Este lunes 24 de noviembre, la periodista de espectáculos Chamonic dio a conocer el presunto fallecimiento de Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje, locutora y madre de la actriz Aislinn Derbez, fruto de su matrimonio con el comediante Eugenio Derbez.

De acuerdo con la reportera, Michel habría muerto alrededor de las 7:00 de la mañana, a consecuencia de un accidente doméstico.

REPORTAN FALLECIMIENTO DE MAMÁ DE AISLINN DERBEZ

"Aislinn Derbez hija de Eugenio Derbez está de luto, lamentablemente hoy a las 7 am aproximadamente falleció su mamá la señora Gabriela Michel a los 65 años de edad, me dicen que fue a consecuencia de un accidente en su casa", publicó Chamonic, quien reside en Estados Unidos. Agregó que personas cercanas le informaron que sería velada este mismo día, aunque aclaró que la familia no ha hecho declaraciones públicas.

Hasta el momento, ni Aislinn Derbez ni algún otro familiar ha confirmado la información. Tampoco medios o representantes oficiales se han pronunciado.

¿QUIÉN ERA GABRIELA MICHEL

Gabriela Michel fue una figura destacada en la industria del doblaje en México. Entre sus trabajos más conocidos se encuentran personajes en Cuentos que no son cuento (2008), las películas Santa Cláusula 2 y 3 (2006 y 2007), así como la franquicia animada de Tinker Bell, donde interpretó a la Reina Clarion.

Además, fue la voz habitual de Kim Cattrall, incluyendo su emblemático papel como Samantha Jones en la serie Sex and the City.

Michel estuvo casada con Eugenio Derbez, con quien mantuvo una relación de siete años antes de su matrimonio, el cual concluyó en 1987. De esa unión nació Aislinn Derbez, quien ha relatado en varias ocasiones que la relación entre sus padres estuvo marcada por constantes discusiones.

Posteriormente, Michel contrajo matrimonio con Jorge Alberto Aguilera, el recordado "Señor Aguilera" del programa En Familia con Chabelo. La pareja se conoció en la misma emisión, donde ella trabajaba como directora escénica y encargada de edecanes, mientras Aguilera colaboraba como locutor.

Juntos tuvieron dos hijas: Chiara y Michelle Aguilera, quienes han mantenido un bajo perfil mediático. Michelle, sin embargo, ha seguido los pasos de su padre en la locución y participa en el pódcast de su hermana Aislinn, La Magia del Caos.

Por ahora, se mantiene la expectativa en torno a un eventual comunicado oficial por parte de la familia Derbez o Aguilera.