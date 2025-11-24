  • 24° C
Farándula

J Balvin anuncia gira en México 2026: ¿cuándo inicia la venta de boletos?

El artista, reconocido por fusionar reguetón, hip hop, trap y pop latino, llega a México en un momento clave de su carrera

Nov. 24, 2025
Los tarjetahabientes de conocido banco podrán comprar con antelación.
Los tarjetahabientes de conocido banco podrán comprar con antelación.

El cantante colombiano J Balvin confirmó una gira por México en mayo de 2026, según un comunicado de Ocesa. El tour arrancará el 14 de mayo en el Palacio de los Deportes, en Ciudad de México, tras su reciente presentación en el Flow Fest, donde el reguetonero tuvo una "electrizante conquista" del público, de acuerdo con la promotora.

J Balvin continuará su recorrido el 17 de mayo en la Arena VFG de Guadalajara, Jalisco, y culminará en la Arena Monterrey, en Nuevo León.

NOMINADO AL GRAMMY 2026

El artista, reconocido por fusionar reguetón, hip hop, trap y pop latino, llega a México en un momento clave de su carrera. Su álbum más reciente, "Mixteip", lanzado en julio, recibió una nominación al Grammy 2026 en la categoría Best Música Urbana Álbum. El disco incluye diez temas que retoman sus raíces urbanas e integran nuevas fusiones.

Entre los sencillos destacados están "Zun Zun", junto a Justin Quiles y Lenny Tavárez, con un estilo que evoca el reguetón de los 90, y "Misterio", en colaboración con Gilberto Santa Rosa. También sobresale "Uuu", tema creado junto al británico Stormzy con influencias del hip hop de 2010.

¿CUÁNDO INICIA LA PREVENTA?

La preventa para tarjetahabientes Banamex será el 27 de noviembre de 2025 a las 11:00 h, mientras que la venta general iniciará el 28 de noviembre, también a las 11:00 h.

Según Ocesa, "J Balvin llega a estas fechas en un momento creativo determinante". Estas próximas presentaciones mostrarán toda la fuerza de su arte y presencia en el escenario.

César Leyva
