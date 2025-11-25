Esta es la fecha de estreno de la docuserie sobre "Sean Diddy Combs" en Netflix

Netflix presentó el primer adelanto de Sean Combs: Ajuste de cuentas, dirigida por Alexandria Stapleton y construida a partir de relatos y archivos nunca antes vistos.

El tono queda marcado desde el teaser, donde 50 Cent advierte: "No puedes seguir lastimando a la gente y que nunca pase nada. Es solo cuestión de tiempo".

¿CUÁNDO ES LA FECHA DE ESTRENO?

La plataforma confirmó que Sean Combs: Ajuste de cuentas llegará el 2 de diciembre, con una temporada de cuatro episodios, producida por 50 Cent.

"Estoy agradecido con todos los que nos confiaron sus historias", señaló el rapero al anunciar el proyecto.

Con el estreno a la vuelta de la esquina, y con un protagonista tras las rejas y otro convertido en productor y voz acusatoria, la serie apunta a convertirse en uno de los lanzamientos más polémicos del año.

¿QUÉ VEREMOS EN EL DOCUMENTAL?

La docuserie muestra dos facetas del artista:

El exitoso fundador de Bad Boy Records.

El hombre acusado de abuso sexual, manipulación extrema y consumo de drogas, denuncias que derivaron en un proceso judicial de alto perfil.

REVELADORES TESTIMONIOS

En julio, Combs fue declarado culpable de transporte para ejercer la prostitución, por lo que recibió una condena de más de cuatro años de prisión. Fue exonerado, no obstante, de los cargos más graves, entre ellos tráfico sexual y crimen organizado, tras un juicio de dos meses.

Según la fiscalía, Combs obligaba a sus exparejas a participar en encuentros sexuales prolongados con trabajadores masculinos, acompañados de sustancias como éxtasis o ketamina, que podían durar días. Aunque algunos delitos no pudieron acreditarse por completo, la reconstrucción del caso expuso patrones de abuso que la producción retoma desde distintas voces.