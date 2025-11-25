Esta es la razón por la que Francia amenaza con no participar en Miss Universe 2026

La organización de Miss Francia manifestó su descontento con la edición 2025 de Miss Universo y advirtió que podría retirarse del concurso en 2026 si la Miss Universe Organization (MUO) no ofrece aclaraciones contundentes.

Frédéric Gilbert, presidente de Miss Francia, afirmó que el comité está “en absoluta vigilancia” debido a la falta de transparencia en el manejo del certamen. Aunque la cuota de licencia para participar es elevada, señaló que el compromiso va más allá del aspecto económico:

“Cuando firmamos, es por la imagen, el respeto a la marca y su uso”, remarcó.

Según Gilbert, sin reglas más claras y un funcionamiento interno definido, la participación francesa está en duda.

LA ADVERTENCIA

El conflicto estalló después de la coronación de Fátima Bosch, representante de México, como Miss Universo 2025, una elección rodeada de acusaciones de favoritismo y falta de equidad.

Uno de los puntos más cuestionados es el programa “Beyond The Crown”, presuntamente involucrado en la selección de las 30 semifinalistas. Gilbert aseguró que Miss Francia desconocía por completo cómo operaba este mecanismo.

Este desconocimiento, sumado a otras supuestas irregularidades, llevó a la organización francesa a exigir explicaciones formales a la MUO por posibles manejos poco transparentes.

POSIBLE RETIRO

Gilbert advirtió que el comité se reserva “el derecho de no renovar su participación el próximo año” si no se esclarecen los procesos internos.

Miss Francia afirma que su presencia en el certamen no depende únicamente de la inversión económica, sino del valor simbólico y del prestigio asociado a la marca Miss Universo.

Además, Francia no sería la única delegación preocupada. Según Gilbert, otros países comparten inquietudes similares y también estarían evaluando su permanencia en el certamen.

GOLPE SIMBÓLICO

Medios internacionales señalan que la salida de Francia podría representar un duro golpe para la franquicia, debido al peso histórico y mediático de la delegación gala.

Para varios analistas, esta advertencia podría incrementar la presión sobre la MUO, que ya enfrenta críticas por decisiones consideradas poco claras. Si no se introducen cambios o explicaciones formales, Francia podría abandonar definitivamente Miss Universo.