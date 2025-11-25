Mexicanos sacan a la luz el pasado turbio de los padres de Miss Venezuela y Miss Costa de Marfil

Fátima Bosch encontró en sus compatriotas la defensa más sólida y contundente en contra de sus detractores, pues voces se han alzado queriendo evidenciar que el triunfo de la mexicana en Miss Universo 2025 estaba arreglado.

Y desde que Miss Venezuela, Stephany Abasali, diera “me gusta” a todo lo que fuera en contra de Fátima, y de que Miss Costa de Marfil, Olivia Yacé, renunciara porque el certamen no representaba sus valores, bueno, pues se metieron con el enemigo equivocado.

Como suele hacer todo buen mexicano, hizo la tarea y se “echó un clavado” a la vida de ambas misses, y vaya que encontraron historias turbias en ambos casos.

EL PASADO TURBIO DE MISS VENEZUELA

Como se recordará, Stephany Abasali Nasser fue tercer sitio en Miss Universo 2025; fue descubierta dando “like” a contenido de odio contra México. Pese a que muchos decían que la corona debería estar en su cabeza, su pasado quedó al descubierto.

Internautas se aventaron la tarea de encontrar historia de la Miss, quien es hija de presuntos millonarios originarios de Líbano; sin embargo, fueron calificados de “buchones”, ya que en redes hacen gala de lugos.

No obstante, en 2019, la familia fue vinculada por el FBI con la detención de una avioneta cargada con 209 kilos de oro; otros fueron más allá y acusaron a Stephany de ser trans,ya que al buscar en sus redes, solo hallaron fotos de un nuño, lo que levantó la sospecha de que en realidad pudo haber transicionado de género.

EL SECRETO DE MISS COSTA DE MARFIL

En cuanto a Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, bueno, aquí la cosa se pone a todo dar, ya que aunque ella alega que tiene elevados valores que rigen su vida, como “respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades”, pues quizá olvida a su papi.

De acuerdo con lo hallado por los mexicanos, su papá Jean-Marc Yacé, actual alcalde de Cocody, una de las regiones más importantes y ricas de Costa de Marfil, tiene nexos y una vida turbia.

Yacé es socio de Maximiliano Niederer, señalado como prestanombres en España y fraudador fiscal; ambos crearon Gayani Ltd, compañía investigada por fraudes por 900 millones de euros.

Aunque existen señalamientos de que el dinero de sus familias las llevaron a Miss Universo, es algo incierto; sin embargo, lo que salta a la vista es que a la hora de funar, México es y sigue siendo el rey.