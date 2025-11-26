  • 24° C
Tailandeses se burlan del triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025: mexicanos exigen respeto

A través de redes sociales han circulado diversos videos de tailandeses haciendo parodia a la coronacion de la mexicana Fátima Bosch

Nov. 26, 2025
El triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, obtenido el 21 de noviembre en la Impact Arena de Bangkok, continúa generando controversia tanto en Tailandia como en México.

Aunque la representante mexicana logró coronarse tras una competencia reñida, la reacción del público local fue de evidente inconformidad, con abucheos y expresiones de rechazo al momento de su nombramiento. Gran parte de estas manifestaciones provinieron de seguidores de la finalista tailandesa Praveenar Singh, considerada una de las favoritas.

A la inconformidad en el recinto se sumaron señalamientos en redes sociales que acusaban supuestas irregularidades en el certamen. Entre los comentarios más recurrentes aparecieron expresiones como “corona comprada” y “resultado arreglado”. 

TAILANDESES SE BURLAN DEL TRIUNFO DE FÁTIMA BOSCH

En plataformas como X y Facebook circularon videos realizados por usuarios tailandeses en los que algunos hombres imitaban de forma burlesca a Bosch y reproducían estereotipos ofensivos hacia las mujeres mexicanas. En los clips, los participantes simulaban tareas domésticas y reforzaban prejuicios que describían a las mexicanas como “cocineras” o “sirvientas”.

Estas representaciones generaron una oleada de críticas, con internautas calificando el contenido como xenofóbico y machista debido a su carácter discriminatorio.

REACCIONES EN MÉXICO

Miles de usuarios mexicanos se movilizaron en redes para exigir que se detuviera la difusión de los mensajes ofensivos. Entre las posturas más defendidas destacaron la petición de respeto hacia las mujeres mexicanas y el llamado a no generalizar el comportamiento de un sector del público tailandés.

Pese a la polémica, la mayoría de internautas mexicanos defendió la legitimidad del triunfo de Bosch, recordando que la decisión del jurado se mantiene firme y no ha sido modificada por las discusiones en internet.

La controversia alrededor del certamen continúa escalando y, por ahora, la organización no ha emitido una postura sobre las acusaciones legales anunciadas. Mientras tanto, la victoria de Fátima Bosch sigue generando un amplio debate internacional sobre percepción, prejuicios y transparencia en concursos de belleza.

