Alexis Vega hace fiestón para celebrar su cumpleaños 28 antes de la Liguilla

Alexis Vega festejó su cumpleaños número 28 con una fiesta temática llena de estilo urbano y "flow", acompañado de amigos y compañeros del Toluca, a pocas horas de que el equipo iniciara su participación en la Liguilla frente a Juárez.

El propio delantero compartió en redes sociales imágenes del evento, realizado en un club privado en Metepec, Estado de México, donde se buscó mantener la privacidad del festejo. Aunque Vega ya superó sus problemas físicos, no fue convocado para el duelo de Ida de Cuartos de Final.

En las fotografías difundidas se observa la presencia de futbolistas como Héctor Herrera, Jesús Angulo, Marcel Ruiz, Hugo González y Jesús Gallardo, entre otros.

Las imágenes mostraron un ambiente relajado, con el delantero usando una juca y bebidas en mano; incluso, en una de las tomas algunos asistentes posaron sin playera.

DESCARTADO PARA LA IDA ANTE JUÁREZ

Durante la celebración, Vega aún era duda para ver minutos en el partido contra Bravos, pese a encontrarse recuperado físicamente.

El técnico Antonio Mohamed había señalado que evaluaría si valía la pena que el jugador hiciera el viaje para evitar un desgaste innecesario. Finalmente, este martes se confirmó que no será utilizado para minimizar riesgos.