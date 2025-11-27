Versiones apuntan una posible renuncia de Fátima Bosch y la salida de Raúl Rocha de Miss Universo

La Organización Miss Universo atraviesa uno de los momentos más turbulentos de su historia reciente. A las acusaciones de presunto fraude en la final del certamen que se intensificaron tras las revelaciones del empresario Omar Harfouch.

Ahora se suman versiones que apuntan a una posible renuncia de la Miss Universo 2025, Fátima Bosch, así como la eventual dimisión del presidente del concurso, el mexicano Raúl Rocha.

VERSIONES APUNTAN UNA POSIBLE RENUNCIA DE FÁTIMA BOSCH

De acuerdo con el periodista especializado en espectáculos, Jordi Marti, un juez que renunció horas antes de la final aseguró que Bosch dejaría la corona en los próximos días y que su lugar sería ocupado por la danesa Victoria Kjaer, ganadora de Miss Universo 2024.

Marti también afirmó que Harfouch le reveló que Raúl Rocha estaría preparando su salida como presidente del certamen, luego de que surgieran señalamientos sobre una presunta relación de negocios entre el empresario y Bernardo Bosch, padre de la actual reina mexicana. Estas acusaciones incluirían supuestos contratos pactados en Pemex.

El periodista advirtió incluso que en Estados Unidos temen que el Congreso abra una investigación, debido a que la marca Miss Universe es de origen norteamericano. "Temen que esto acabe en un tema serio para Raúl Rocha", dijo Marti.

NUEVOS AUDIOS COMPROMETERÍAN AL PRESIDENTE DE MISS UNIVERSO

La tensión escaló aún más cuando Omar Harfouch publicó en redes sociales una conversación privada con Jordi Marti, quien aseguró tener audios comprometedores de Raúl Rocha. En ellos, supuestamente, Rocha admitiría que ordenó que la mexicana debía ganar el certamen.

"Tengo una grabación donde Raúl admite que indicó que Venezuela no podía ganar. Con respecto a México, me dice que no es la más bonita ni la mejor caminante, pero para la marca Miss Universo tenían que hacerla ganar", cita el mensaje compartido por Harfouch.

Estas revelaciones se suman a la reciente entrevista que Rocha concedió a Adela Micha, en la que reconoció estar considerando "pasar la estafeta" por el desgaste mediático que han generado las acusaciones.

Rocha también justificó por qué la marfileña Olivia Yacé quien quedó en el Top 5 no habría podido ser coronada, asegurando que sus limitaciones de visa afectarían la gira internacional obligatoria del certamen.

¿QUIÉN ES JORDI MARTI, EL PERIODISTA DETRÁS DE LAS REVELACIONES?

Jordi Marti es reportero del programa "El Gordo y la Flaca" de Telemundo y ha seguido de cerca la cobertura de Miss Universo, incluyendo el certamen celebrado en Tailandia. Fue uno de los primeros en obtener reacciones de Fátima Bosch tras su coronación.

Por ahora, ni la Organización Miss Universo ni Raúl Rocha han emitido un pronunciamiento oficial sobre estas nuevas acusaciones. La crisis continúa creciendo y podría desencadenar cambios profundos en la estructura del certamen internacional de belleza.