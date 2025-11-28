Jenni Rivera regresa con un nuevo álbum póstumo: ¿Cuándo se estrena?

A casi 13 años de su fallecimiento, el legado de Jenni Rivera vuelve a resonar con fuerza entre sus seguidores. La cuenta oficial de Instagram de la cantante reactivó su actividad en su nombre después de un largo silencio.

Con un enigmático reel que mostraba una flor amarilla, símbolo característico de Jenni, acompañado del mensaje: “En 2009, Jenni nos dejó su voz. Hoy… le agregamos banda, el legado continúa.” La publicación desató emoción, nostalgia y un sinfín de especulaciones entre sus fans.

JENNI RIVERA REGRESA CON UN NUEVO ÁLBUM PÓSTUMO

A través de Instagram, se confirmó que un nuevo álbum póstumo de la “Diva de la Banda” verá la luz; con una publicación se reveló la presentación de la portada del álbum “La Gran Señora – Jenni Rivera Banda”, donde se ve a la intérprete vestida de negro, rodeada de flores amarillas, reafirmando su imagen imponente y elegante.

De acuerdo con el anuncio, el proyecto incluirá grabaciones originales de 2009 que ahora serán acompañadas por nuevos arreglos de banda, una propuesta que promete honrar y revitalizar la fuerza musical que siempre caracterizó a la artista.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA NUEVA CANCIÓN DE JENNI RIVERA?

La primera pista del proyecto surgió durante semanas, cuando el equipo de la cantante compartió videos donde una flor iba revelando sus pétalos poco a poco. Finalmente, se confirmó que el estreno del álbum completo será el 5 de diciembre, fecha elegida para rendir tributo a su memoria.

El lanzamiento representa no solo un homenaje a su trayectoria, sino también una oportunidad para reencontrarse con la esencia de Jenni Rivera, cuya voz y estilo continúan marcando a generaciones.

El próximo diciembre, los fans podrán volver a escuchar a Jenni con un proyecto que promete convertirse en uno de los lanzamientos más emotivos y esperados del año.