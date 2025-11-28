Herederos de Johnny Cash demandan a Coca-Cola por “piratear” la voz del cantante en un anuncio publicitario

Los herederos de Johnny Cash emprendieron acciones legales contra Coca-Cola tras acusar a la compañía de utilizar un imitador para recrear la inconfundible voz del ícono del country en un anuncio nacional sin autorización ni compensación.

La demanda, presentada esta semana en Nashville, encendió de nuevo el debate sobre los límites legales y éticos del uso de voces de artistas en campañas comerciales.

USAN IMITADOR PARA ANUNCIO PUBLICITARIO

El anuncio en cuestión comenzó a transmitirse en agosto, especialmente durante partidos de fútbol universitario, y fue interpretado por Shawn Barker, un conocido imitador profesional de Cash.

De acuerdo con la querella, Coca-Cola habría decidido “piratear la voz de Johnny Cash” con fines comerciales, acción que violaría la recién implementada ley estatal Elvis, vigente desde julio, creada para proteger la voz de cualquier persona de la explotación no consentida.

“Robar la voz de un artista es un robo. Es el robo de su integridad, identidad y humanidad”, afirmó el abogado Tim Warnock, representante del fideicomiso de los herederos, en un comunicado difundido por Loeb & Loeb. Añadió que la demanda busca no solo proteger el legado vocal de Cash, sino también enviar un mensaje a la industria sobre la importancia del consentimiento.

El documento legal también recuerda antecedentes similares, como ‘Midler v. Ford Motor Co.’, un caso de 1988 en el que la cantante Bette Midler ganó una disputa contra el fabricante automotriz por utilizar un imitador de su voz en un anuncio. Además, evoca la batalla legal de Tom Waits contra Doritos, luego de que la marca empleara una voz que imitaba su característico estilo rasposo. En aquel proceso, Waits obtuvo cerca de 2.5 millones de dólares en daños punitivos.

Hasta el momento, Coca-Cola no ha emitido un posicionamiento oficial sobre la demanda.

Por su parte, el equipo de Shawn Barker aseguró a la revista Billboard que recibieron con entusiasmo la propuesta de participar en el anuncio. “Shawn Barker lleva más de dos décadas actuando con su tributo a Cash ‘The Man in Black’, compartiendo su amor por la música y las historias de Johnny”, señaló su mánager Joey Waterman.

Los herederos de Cash solicitaron una orden judicial para impedir la transmisión del anuncio y una compensación económica cuyo monto no se ha revelado. Mientras avanza el proceso, el caso promete generar un precedente clave en torno a la protección de la identidad vocal en tiempos donde la imitación y la inteligencia artificial complican cada vez más los límites del derecho de imagen.