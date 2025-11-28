‘Stranger Things’: Millie Bobby Brown rompe el silencio y aclara la polémica con David Harbour

El estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things llegó cargado de emoción y de ruido. Desde hace semanas, medios británicos aseguraron que Millie Bobby Brown y David Harbour estaban distanciados y que la actriz incluso habría denunciado ante Netflix un supuesto acoso laboral de su coprotagonista.

La versión aseguraba que la plataforma había recibido un documento “de muchas páginas” y había iniciado una investigación interna. Netflix, como suele hacer, no entró al juego ni confirmó ni negó.

MILLIE BOBBY BROWN ROMPE EL SILENCIO Y ACLARA LA POLÉMICA CON DAVID HARBOUR

Quien sí habló fue la propia Millie Bobby Brown. En una entrevista con The Hollywood Reporter, la actriz dejó claro que, si hubo algún roce, ya quedó atrás.

“Llevamos 10 años haciendo esto. Siempre nos ha unido. Amamos este programa por encima de todo y valoramos nuestra amistad por encima de todo”, dijo. Para rematar, afirmó que reencontrarse en el set fue “muy agradable y emocionante”.

Con esto, la intérprete de Once parece cerrar la puerta a cualquier rumor, justo cuando ambos tienen un rol clave en esta temporada final, estrenada en Netflix el pasado 26 de noviembre y que ya está dominando las tendencias globales.

Shawn Levy, productor y una de las voces fuertes del universo Stranger Things, habló sobre la polémica que se disparó tras la nota del Daily Mail.

“He leído muchas historias, hay mucho ruido al respecto. Consideramos a este equipo como una familia y todos nos tratamos con respeto. Siempre ha sido nuestra base”, expresó. Aunque evitó mencionar directamente el supuesto conflicto, dejó claro que nadie en el equipo está interesado en avivar el tema.

“DAVID Y YO TENEMOS UNA RELACIÓN GENIAL”

En otra entrevista, ahora con Deadline, Millie fue todavía más directa:

“David y yo tenemos una relación genial. Trabajamos muy juntos en las escenas y en la preparación. Tengo muchas ganas de que la gente vea el esfuerzo lleno de amor y trabajo duro que hemos puesto en el cierre de nuestra relación en pantalla”.

También adelantó que las escenas entre Hopper y Once serán “muy impactantes”, y que actuar junto a Harbour la impulsa a dar su máximo: “Sé que él también hace lo mismo”.

La actriz confesó que esta temporada ha sido particularmente extenuante, tanto física como emocionalmente. Rodó jornadas de más de doce horas, con escenas de acción, acrobacias y condiciones extremas de clima. A eso se suman momentos emocionalmente pesados, donde Once vuelve a mostrar su lado más vulnerable.

Aun así, Brown aseguró que nunca se sintió insegura: “Llevamos diez años trabajando juntos, me siento segura con todo el mundo en ese set”.

Con el primer volumen ya disponible y reventando métricas, el cierre de Stranger Things promete no solo responder a las incógnitas históricas de la serie, sino también dejar claro que el vínculo del elenco más allá de rumores sigue firme después de una década.