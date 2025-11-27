“Ni The Beatles se atrevieron a tanto”: Natanael Cano se burla del SAT por cobro de impuestos

Además de polémico, por su comportamiento y su música, nuevamente Natanael Cano se convirtió en el foco de los reflectores, pues abordó el tema da los impuestos y, de paso, criticó al órgano recaudador de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

A través de su red social de Instagram, el cantante de corridos tumbados publicó y eliminó unas historias comentarios en contra del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual anunció que, a fines de 2025, se registró una recaudación récord de impuestos.

El cantante sonorense también criticó que gran parte de la recaudación deriva de la vigilancia de los ingresos de los artistas.

Como se indicó, en sus redes el hermosillense criticó al SAT, pero también ironizó al respecto, y mostró su sorpresa de los pues 4.4 billones de pesos de recaudación.

En esa segunda publicación, Nata dijo: “Ahora sí que ni los Beatles se atrevieron a tanto”, misma que acompañó con la canción Here Comes The Sun y emojis de dinero con alas, con lo que quiso decir que el pago de impuestos le quitará una gran suma de dinero.

En una tercera historia, el cantante declaró que el SAT hace cuatro auditorías por mes por el pago de tributos, que dejó entrever que los artistas eran los más afectados.

Expuso que le pagó millones al SAT y que traen “de bajada” a su empresa y si por ahí tendrían un descuentito.

“Un descuento del bienestar, ¿para el muñeco nada? Varios melones me tocó mandar. Échenme la mano. Todavía con cuatro auditorías al mes para chingarse a mi empresa. Viva México", señaló.