La Pijamada Viral: Aldo de Nigris revela su nuevo proyecto digital

Aldo de Nigris ha dado un paso firme hacia el entretenimiento digital. A través de sus redes sociales, el exdelantero sorprendió a sus seguidores al anunciar La Pijamada Viral, un nuevo proyecto con convocatoria abierta que busca reclutar a creadores dispuestos a convertirse en la próxima sensación de internet.

El anuncio llega en un momento estratégico para la familia De Nigris, que vive un ascenso mediático gracias al impacto de su tío Poncho en realities y formatos de convivencia. Ahora, Aldo apuesta por un concepto propio, enfocado específicamente en el terreno digital, donde la inmediatez y el carisma mandan.

UN REALITY EXPRÉS

La Pijamada Viral se desarrollará del 1 al 5 de diciembre y promete convertirse en un fenómeno en plataformas como TikTok e Instagram. Aunque de corta duración, el proyecto apuesta por cinco días de convivencia intensa, bajo un formato de “pijamada” que sugiere cercanía, confesiones, retos y el humor irreverente característico del apellido De Nigris.

Para quienes buscan su momento de fama, Aldo de Nigris detalló una serie de requisitossimples, pero clave para participar:

Ser mayor de edad. Grabar un video de menos de un minuto en TikTok. Explicar por qué deberían ser seleccionados, destacando personalidad, historia o el potencial para generar contenido explosivo. Utilizar el hashtag #quieroserviral, sello distintivo del proyecto.

Aldo fue claro: busca perfiles fuertes, auténticos y capaces de compartir su intimidad en una convivencia breve pero cargada de dinamismo, emociones y contenido.

MISTERIO ALREDEDOR A LA PRODUCCIÓN

Pese al entusiasmo generado, la producción ha mantenido bajo llave detalles esenciales, lo que solo alimenta la expectativa entre los seguidores. Aún no se conoce la ubicación exacta de la convivencia: ¿será una casa en Monterrey, un espacio aislado o un set acondicionado?

Sin embargo, el título del proyecto abre una pista: dado que busca ser “viral”, se especula que podría transmitirse vía streaming continuo en YouTube Live, Twitch o TikTok Live, formatos ideales para un seguimiento 24/7 y perfectos para atrapar a la audiencia que consume contenido en tiempo real.

La Pijamada Viral se perfila como un experimento digital con el sello De Nigris: directo, entretenido y pensado para romper internet.