Farándula

Muere el actor Conrado Osorio, que participó en "La Reina del Sur" y "La Fea Más Bella"

El hermano del histrión informó su deceso a través de redes sociales; brilló en diversos proyectos para la televisión

Nov. 27, 2025
El reconocido actor colombiano, Conrado Osorio, famoso por su participación en las telenovelas La Fea Más Bella y La Reina del Sur, falleció. La noticia de su deceso fue compartida por su hermano a través de redes sociales.

"Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente. Buen viaje. Me siento orgulloso de ti, de tus películas, de tus terquedades, de tus regaños y de tus enseñanzas. La diste toda. En algún momento seguiremos las conversaciones de hospital... ¡Te quedé debiendo varios cuentos! Te amo, hermano", refirió en la publicación.

La muerte del histrión de 48 años dejó una profunda huella en sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, que no daban crédito al trascendido. Osorio sucumbió tras una larga lucha contra el cáncer.

"Conradito siempre te recordaré con una actitud positiva increíble, conversador, chistoso. El cielo con seguridad está de fiesta al recibir un ser humano maravilloso"; "Momentos que nos recuerdan la infinita fragilidad que somos. Por eso es hermoso querer, y hacerlo con verdad, con decisión, porque no tenemos más oportunidad de hacerlo. Mi abrazo solidario para ese corazón de hermano".

Pese a que se informó que había fallecido a causa del cáncer, no se dijo de qué tipo, pero tiempo atrás se sabía que era de colon.

Conrado Osorio nació el 10 de abril de 1967 en Colombia; fue actor de cine, teatro y televisión, y entre sus más destacados proyectos se encuentran la telenovela mexicana La Fea Más Bella y la serie internacional La Reina del Sur, donde encarnó a Iván.

Otros proyectos en los que también participó fueron La ley del corazón y El cartel de los sapos.

Descanse en paz, Conrado Osorio.

Edel Osuna
