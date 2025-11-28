Shakira anuncia la última fecha de su gira en México: volverá al Estadio GNP Seguros en 2026

Tras un año imparable que la consolidó como la artista latina más taquillera de la historia reconocimiento otorgado por Billboard, Shakira sorprendió este miércoles al anunciar una última fecha en México como parte de su exitoso Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

La colombiana regresará a la Ciudad de México para ofrecer un concierto final que promete convertirse en uno de los eventos musicales más importantes del 2026.

SHAKIRA ANUNCIA LA ÚLTIMA FECHA DE SU GIRA EN MÉXICO

La intérprete de “Hips Don’t Lie” volverá al Estadio GNP Seguros el 27 de febrero de 2026, sumando así su 13ª presentación del tour en territorio mexicano.

La gira, que inició también en este recinto en marzo de 2025, ha sido un fenómeno global con más de 2.5 millones de boletos vendidos en 75 shows alrededor del mundo.

En redes sociales, Shakira anunció que esta será la última ocasión para verla en la CDMX, donde ofrecerá un espectáculo lleno de nostalgia, éxitos, energía y ese baile característico que la ha acompañado durante décadas. La producción, que se ha destacado por su enorme escenografía y despliegue técnico, incluirá nuevamente los clásicos que marcaron a más de una generación.

Además de la CDMX, Shakira también se presentará en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el 21 de febrero de 2026 y en Mérida, Yucatán 24 de febrero de 2026

PREVENTA Y POSIBLES BOLETOS PARA SHAKIRA

La preventa Banamex para el concierto del 27 de febrero se llevará a cabo el lunes 1 de diciembre, exclusivamente a través de la página y aplicación de Ticketmaster. Como en fechas anteriores, los fans deberán integrarse a la fila virtual para asegurar sus entradas.

Los precios serían similares a los de sus últimas presentaciones en la capital del país:

Rojo: 10 mil 856.75 pesos

Amarillo: 8 mil 050.75 pesos

Rosa: 6 mil 830.75 pesos

Azul: 5 mil 610.75 pesos

Morado: 4 mil 390.75 pesos

Café: 3 mil 170.75 pesos

Zona GNP: 3 mil 536.75 pesos

Verde B: 2 mil 438.75 pesos

Naranja B: mil 950.75 pesos

Verde C: mil 340.75 pesos

Naranja C: mil 217.75

General B: mil 584.75

Con esta última fecha, Shakira busca cerrar con broche de oro su paso por México, donde una vez más ha demostrado su enorme impacto y conexión con el público.