Ayer Grité y la fuerza de trabajar con tus propios recursos

Realizar cualquier expresión artística implica un trabajo de días, semanas, meses e incluso años. En la música, muchos artistas cuentan con el apoyo de sus compañeros, pues cada quien aporta sus habilidades a través de su instrumento. Pero ¿qué ocurre cuando quedas solo en una banda?

Esto sucedió con Ayer Grité, una agrupación emergente de Ciudad Obregón, Sonora, que en poco menos de dos años ha tenido alineaciones distintas, pero siempre con una constante: Andreas Alaniz (bajo y voces), quien actualmente es el único integrante del proyecto.

Andreas comenzó la banda a mediados de 2022 con Rodrigo Sainz (guitarra y voces), un viejo amigo de la secundaria. Después se unió otro excompañero en la batería y, finalmente, Ramón Bojórquez ocupó el lugar de Rodrigo.

La dupla de Andreas y Ramón puede escucharse en AMANECER, su EP debut, así como en los sencillos Recuerdos del Ayer y Todo Está Mal, donde se aprovecha aún más el contraste entre las voces de ambos. Sin embargo, las cuestiones laborales y personales de cada uno llevaron a que tomaran caminos distintos, por lo que, de común acuerdo, Andreas continuó adelante con Ayer Grité.

NUEVA ETAPA

Con tres canciones pendientes por lanzar para completar su segundo EP, el bajista —y ahora única voz del proyecto— menciona que decidió hacer una pausa para aprender a producir sus propios temas y proyectar el concepto que desea desarrollar.

“Recuerdo mucho lo que me mencionó Ramón una de las últimas veces que hablamos sobre Ayer Grité. Él me comentó que nadie le pondría más atención a tu proyecto que uno mismo. En mi terquedad, yo confié en que otras personas podrían colaborar profesionalmente, pero lamentablemente no fue así. Ahora aprecio más sus palabras porque a partir de ahí entendí que siendo un artista pequeño, debo confiar en mí mismo y proyectar lo que está dentro de mí. ¿Cómo podría ser auténtico si la imagen y la voz la está controlando alguien que es ajeno a mí?”, declaró Andreas.

Esto derivó en que, tras una plática casual con una excompañera de trabajo, el artista tomara esa motivación y decidiera poner en práctica lo que llevaba meses planteándose. Él grabó guitarras, bajo y voces, mientras que Karen Sotelo colaboró con su voz en “All I Wanted”, un cover de la canción de Avril Lavigne & Mark Hoppus, de quienes Andreas es fanático.

“Karen me dio ese empujón que me faltaba. Sin saberlo, ella me ayudó a no abandonar lo que tanto me gusta hacer y pasó de ser un simple reel para Instagram en un cover que pueden encontrar en Spotify, Apple Music y YouTube”, agregó.

MENOS ES MÁS

En cuanto al video, Andreas también fue el encargado de la producción visual del cover. Al no poder grabar un video musical por cuestiones de tiempo, optó por maquetar un lyric video con cero pesos de presupuesto, siguiendo el mismo concepto aplicado en la producción de la canción.

Realizó dibujos a mano y salió a tomar fotografías por las calles de Ciudad Obregón, utilizando semáforos, señales de alto, vasos desechables y edificios antiguos de la localidad, con el objetivo de completar la idea de “hazlo tú mismo”.

La canción fue lanzada este viernes 28 de noviembre y ya puede encontrarse en todas las plataformas digitales.