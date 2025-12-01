Fátima Bosch rompe el silencio y defiende su corona de Miss Universo

En medio de la controversia que ha envuelto su reciente coronación, Fátima Bosch, Miss Universo 2025, habló por primera vez de manera amplia con la prensa para aclarar los señalamientos que surgieron desde el mismo 21 de noviembre, fecha en que fue proclamada ganadora de la 74ª edición del certamen.

La mexicana de 25 años, originaria de Tabasco, aseguró que las acusaciones de fraude carecen de fundamento y reiteró que no tiene intención alguna de renunciar al título.

FÁTIMA BOSCH ROMPE EL SILENCIO

En su encuentro con los medios, Fátima Bosch recordó que hasta ahora solo había emitido un breve comunicado en redes sociales, pero decidió ampliar su postura ante la insistencia de los señalamientos. Aseguró que su triunfo se debe a su preparación, no a influencias externas.

"Cuando hay una verdad certera, no hace falta defenderse, pero si tenemos voz es para usarla. Aprovecho este espacio para decir que todos saben que es completamente falso", expresó.

La reina mexicana destacó que su victoria generó polémica porque, a su juicio, rompió con los estereotipos tradicionales dentro del certamen.

"Cuando una persona rompe el molde, el estereotipo que hoy está cambiando en Miss Universo, me honra ser parte de esto", afirmó. "Quiero que las niñas sepan que importa más lo que llevas en la mente y en el corazón".

Bosch enfatizó que la belleza "no lo es todo" y que la responsabilidad social y el trato humano deben ser pilares en una Miss Universo.

¿RENUNCIARÁ FÁTIMA BOSCH A LA CORONA?

Después de días de rumores y de exigencias de internautas para que cediera la corona, la mexicana respondió de manera categórica a través de un video publicado en Instagram.

"Ser Miss Universo no solo es una corona, sino una misión", declaró, tras hablar sobre los desafíos personales que ha enfrentado, incluida su neurodivergencia.

Reafirmó que su historia y su voz buscan inspirar a otras personas:

"Si mi voz puede romper el silencio, si mi historia puede encender la esperanza o si mi autenticidad hace que otras personas dejen de tenerle miedo a la suya, entonces todo habrá valido la pena".

Finalmente, lanzó un mensaje directo a quienes piden su salida del certamen:

"Esto ya empezó y no pienso detenerme. Soy Fátima Bosch Fernández su Miss Universo 2025".

Además, en una reciente entrevista, le preguntaron si le ha pasado por la mente renunciar a la corona de Miss Universo, la mexicana fue contundente al responder: "Por supuesto que no porque yo me merezco esta corona, me merezco esta banda. Yo hice el mismo esfuerzo que todas mis compañeras, hice el mismo compromiso, pasamos exactamente las mismas pruebas y gane yo, porque renunciaría a algo por lo que trabaje", aclaró la tabasqueña.

PRIMEROS ACTOS PÚBLICOS EN EE.UU.

En medio de la polémica, Bosch continúa con su agenda oficial. Este fin de semana acudió a la catedral de San Patricio, en Manhattan, donde fue recibida durante la misa dedicada a la Virgen de Guadalupe. Su presencia en el templo neoyorquino atrajo la atención de fieles y turistas, marcando uno de sus primeros eventos públicos como Miss Universo 2025.

Con su postura firme y una agenda que continúa avanzando, Fátima Bosch busca dejar atrás las acusaciones y enfocarse en el papel que ahora desempeña como representante mundial de la belleza, la diversidad y la responsabilidad social.