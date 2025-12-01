Millie Bobby Brown revela que cambió oficialmente su nombre tras su boda con Jake Bongiovi

En medio de la intensa gira de entrevistas por el estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things, la protagonista Millie Bobby Brown sorprendió al público al revelar que cambió oficialmente su nombre legal 18 meses después de casarse con Jake Bongiovi, hijo del reconocido músico Jon Bon Jovi.

La actriz británica, conocida mundialmente por su papel como "Eleven", confirmó en una conversación para VT que su identidad legal ya no incluye "Bobby" ni "Brown".

MILLIE BOBBY BROWN REVELA QUE CAMBIÓ OFICIALMENTE SU NOMBRE

La protagonista de Stranger Things ahora se llama Millie Bonnie Bongiovi, nombre que adoptó tras su boda celebrada en mayo de 2023, luego de tres años de relación.

La revelación se dio durante una dinámica en la que Brown y su compañero de reparto, Noah Schnapp, respondían preguntas sobre cuánto saben el uno del otro. Al ser cuestionado sobre el nombre completo de Millie, Schnapp respondió primero "Millie Bonnie Brown" y luego "Millie Bonnie Bongiovi Brown", hasta que la actriz intervino para aclarar que su nombre oficial es, simplemente, Millie Bonnie Bongiovi. Pero aclaró que seguirá usando el nombre artístico de Millie Bobby Brown en sus proyectos de cine y televisión

La intérprete de 20 años destacó que el cambio se realizó después de convertirse en esposa, un detalle que hasta ahora mantenía en privado.

UNA RELACIÓN QUE CRECE LEJOS DEL FOCO MEDIÁTICO

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se casaron en una ceremonia íntima que marcó el inicio de una nueva etapa juntos. Aunque su relación comenzó discretamente, con el tiempo se convirtió en una de las historias románticas más seguidas entre las nuevas generaciones de Hollywood.

La pareja ha mantenido un perfil bajo, priorizando la privacidad a pesar del enorme éxito de la actriz y sus constantes apariciones públicas. Desde su compromiso hasta sus pocos pero significativos momentos en alfombras rojas, han demostrado que prefieren vivir su relación con autenticidad y lejos del ruido mediático.

Con este cambio de nombre, Millie reafirma su unión con Jake, mientras continúa su ascenso como una de las jóvenes figuras más influyentes de la industria del entretenimiento.