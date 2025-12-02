  • 24° C
Policiaca

Identifican a detenidos en Valle Dorado tras rescate de sujeto "levantado" en Ciudad Obregón

Durante el operativo desplegado en Valle Dorado, también fue asegurada un arma de fuego

Dic. 02, 2025
Como Carlos "N" y Abel "N", de 29 y 23 años, fueron identificados los sujetos detenidos por la Policía Municipal y la Secretaría de Marina, durante un operativo desplegado en la colonia Valle Dorado, al sur de Ciudad Obregón.

Como oportunamente se dio a conocer, los hechos sucedieron la mañana del lunes en calle Valle del Girasol, entre Yoreme y Paseo Miravalle.

Al atender el llamado, los agentes ubicaron afuera de una vivienda a los hoy detenidos y se aproximaron rápidamente al percatarse de que uno de ellos estaba armado.

Al revisar el inmueble, los uniformados se encontraron con una persona que manifestó estar privada de su libertad, misma que se encontraba esposada, por lo que procedieron con su rescate.

En cuanto a los detenidos, junto con el arma incautada, quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES), para las investigaciones correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

