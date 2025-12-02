Identifican a detenidos en Valle Dorado tras rescate de sujeto "levantado" en Ciudad Obregón

Como Carlos "N" y Abel "N", de 29 y 23 años, fueron identificados los sujetos detenidos por la Policía Municipal y la Secretaría de Marina, durante un operativo desplegado en la colonia Valle Dorado, al sur de Ciudad Obregón.

Como oportunamente se dio a conocer, los hechos sucedieron la mañana del lunes en calle Valle del Girasol, entre Yoreme y Paseo Miravalle.

Al atender el llamado, los agentes ubicaron afuera de una vivienda a los hoy detenidos y se aproximaron rápidamente al percatarse de que uno de ellos estaba armado.

Al revisar el inmueble, los uniformados se encontraron con una persona que manifestó estar privada de su libertad, misma que se encontraba esposada, por lo que procedieron con su rescate.

En cuanto a los detenidos, junto con el arma incautada, quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES), para las investigaciones correspondientes.