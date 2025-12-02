Detienen a Uriel Ismael en Hermosillo; lo acusan de tentativa de feminicidio

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal detuvieron a Uriel Ismael “N”, quien contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de Feminicidio en Grado de Tentativa.

La captura ocurrió en la calle Villa del Cortez, de la colonia Villas del Palmar, en Hermosillo; y tras su aseguramiento, el imputado fue ingresado a un Centro de Readaptación Social (Cereso ) donde quedó a disposición del juez.

La detención de Uriel Ismael “N” se deriva de la denuncia presentada por la víctima, Carolina “N”, con quien el imputado sostuvo una relación; el expediente ministerial establece que, en marzo de 2021, el acusado comenzó a ejercer violencia de género y control, manifestando celos de manera excesiva y exigiéndole a la víctima que abandonara su trabajo.

Al negarse, Uriél “N” la agredió físicamente, golpeándola en varias partes del cuerpo, actos que fueron considerados por la autoridad judicial como tentativa de privación de la vida por razones de género.

Cabe señalar que el imputado posee un extenso historial criminal que incluye antecedentes por Privación Ilegal de la Libertad, Corrupción de Menores, Robo de Vehículo, Robo con Violencia y Violencia Intrafamiliar, lo que subraya la peligrosidad del detenido