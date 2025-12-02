  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 2 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Lo ponen en prisión preventiva por privación ilegal de la libertad y robo en Hermosillo

El imputado se llevó por la fuerza a otro hombre, a quien cuestionó por una deuda por la reparación de un auto; además le sacó dinero de su cartera

Dic. 02, 2025
Lo ponen en prisión preventiva por privación ilegal de la libertad y robo en Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación y obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Guillermo Enrique "N", de 34 años, por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y robo agravado.

La investigación establece que los hechos ocurrieron en marzo de 2023, cuando el imputado y otro sujeto interceptaron a la víctima, Héctor Francisco "N", en un taller ubicado en la colonia San Benito, en Hermosillo, donde lo privaron de su libertad al subirlo por la fuerza a un sedán negro.

Durante el trayecto, los agresores cuestionaron a la víctima respecto a una supuesta deuda por la reparación de un vehículo, además, el imputado tomó la cartera de la víctima y sustrajo 11 mil pesos. Tras avanzar unas cuadras, los sujetos amenazaron a la víctima con exigirle más dinero posteriormente y lo bajaron del vehículo a golpes.

Cabe señalar que Guillermo Enrique "N" cuenta con antecedentes penales previos por diversos delitos, incluyendo robo, robo de vehículo y delitos electorales registrados en los años 2009, 2010, 2014 y 2022.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Hermosillo registra primer homicidio del mes de diciembre
Policiaca

Hermosillo registra primer homicidio del mes de diciembre

Diciembre 02, 2025

La víctima dejó de existir cuando recibía atención médica en un hospital; fue atacado a balazos

Identifican a detenidos en Valle Dorado tras rescate de sujeto "levantado" en Ciudad Obregón
Policiaca

Identifican a detenidos en Valle Dorado tras rescate de sujeto "levantado" en Ciudad Obregón

Diciembre 02, 2025

Durante el operativo desplegado en Valle Dorado, también fue asegurada un arma de fuego

Fiscalía de Sonora informa avances en investigación del incendio en sucursal Waldos de Hermosillo
Policiaca

Fiscalía de Sonora informa avances en investigación del incendio en sucursal Waldo's de Hermosillo

Diciembre 01, 2025

Peritajes y análisis de documentación apócrifa son fundamentales en la investigación del incendio en la sucursal Waldo's de Hermosillo