Lo ponen en prisión preventiva por privación ilegal de la libertad y robo en Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación y obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Guillermo Enrique "N", de 34 años, por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y robo agravado.

La investigación establece que los hechos ocurrieron en marzo de 2023, cuando el imputado y otro sujeto interceptaron a la víctima, Héctor Francisco "N", en un taller ubicado en la colonia San Benito, en Hermosillo, donde lo privaron de su libertad al subirlo por la fuerza a un sedán negro.

Durante el trayecto, los agresores cuestionaron a la víctima respecto a una supuesta deuda por la reparación de un vehículo, además, el imputado tomó la cartera de la víctima y sustrajo 11 mil pesos. Tras avanzar unas cuadras, los sujetos amenazaron a la víctima con exigirle más dinero posteriormente y lo bajaron del vehículo a golpes.

Cabe señalar que Guillermo Enrique "N" cuenta con antecedentes penales previos por diversos delitos, incluyendo robo, robo de vehículo y delitos electorales registrados en los años 2009, 2010, 2014 y 2022.