Fiscalía de Sonora informa avances en investigación del incendio en sucursal Waldo's de Hermosillo

El fiscal general de Justicia del Estado de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez emitió un comunicado sobre los avances en la investigación del incendio en la sucursal Waldo's del Centro de Hermosillo, en el cual detalló las acciones realizadas y los principios que rigen la investigación.

Explicó que a fin de establecer con base en la prueba científica la mecánica de los hechos y las circunstancias que provocaron el siniestro, se han culminado y entregado al Ministerio Público investigador diversos dictámenes periciales en donde se establece la causa raíz del siniestro.

Agregó que, en lo referente al tema del análisis de refrigerante, fue el 26 de noviembre que se recibió el análisis cromatográfico de los gases disueltos en el fluido refrigerante del transformador, realizado por un laboratorio especializado en el Estado de México y solo se está a la espera del dictamen pericial final del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil A.C.

Salas Chávez, apuntó que una vez se tenga el dictamen faltante, se analizarán y contrastarán metodológicamente todos los resultados para determinar el origen, causas y condiciones exactas del incendio.

"Como ya se informó, se ha entrevistado y declarado a más de una decena de particulares vinculados con la operación del establecimiento mercantil, sumado a que se ha recabado ya, por parte del Ministerio Público diversas información consistente en 23 documentales de carácter legal y regulatorio tales como: Acta Constitutiva de la empresa, Dictamen de los Dispositivos del Sistema Contra Incendios y Protección Civil, por supuesto, de la sucursal siniestrada, planos del inmueble y otros documentos de vital importancia", declaró el funcionario.

Del mismo modo, se informó que se ha entrevistado a servidores y exservidores públicos de los tres niveles de gobierno. Cuatro exservidores públicos que no habían sido localizados ya fueron requeridos a declarar, mientras que se espera que en próximos días se sumen otros funcionarios.

"Derivado de estos trabajos, entre los hallazgos más relevantes hasta el momento, se ha identificado el uso de documentación apócrifa, así como de un documento en particular que fue utilizado para realizar trámites oficiales, y cuyo contenido no coincide con la realidad", compartió el fiscal.

Finalmente, enfatizó que la Fiscalía se compromete a actuar con exhaustividad (analizar todo a fondo), legalidad (respeto al debido proceso y derechos humanos) e integralidad (análisis multidisciplinario de todas las conductas antes, durante y después de la tragedia) para garantizar el acceso a la verdad y la justicia. Aclarando que como parte del compromiso con la investigación personal de la Fiscalía ha sido desplegado en Chihuahua, Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México y Baja California para realizar diligencias en coordinación con distintas autoridades, debido a que, por la magnitud del evento y las pérdidas, la investigación debe ser cuidadosa, científica y robusta para soportar el análisis de los tribunales y la sociedad.