  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 1 De Diciembre Del 2025
Policiaca

Aparatoso accidente vehicular deja solo daños materiales

Una fuerte colisión se registró la tarde de este lunes en la colonia El Campanario

Dic. 01, 2025
Cuantiosos daños materiales dejó como saldo un incidente vehicular luego de que un vehículo se impactara en la fachada de un domicilio ubicado en la colonia El Campanario, al oriente de Ciudad Obregón.

Fue alrededor de las 18:00 horas cuando, según residentes de la zona, el conductor de una camioneta tipo SUV de color blanca que transitaba sobre la calle bulevar Bartolomé Delgado de León hacia el sur, perdió el control de la unidad al perder una llanta.

Lo anterior ocasionó que el vehículo colisionara con algunos carros estacionados, así como con un poste de madera, para finalmente impactar la fachada de una vivienda a escasos metros del cruce de la vialidad con la calle Santa Cecilia. Pese a lo aparatoso del incidente, no se registraron personas lesionadas.

Al lugar acudieron elementos de tránsito municipal para tomar nota del hecho y elaborar el Informe Policial Homologado (IPH) para el deslinde de responsabilidades.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

