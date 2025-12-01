  • 24° C
Policiaca

Lo condenan a 15 años de cárcel por violación en Ciudad Obregón

El hombre habría aprovechado la confianza que le tenía la familia de la víctima para cometer el ilícito

Dic. 01, 2025
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo sentencia de 15 años de prisión para Anastacio "N", declarado responsable del delito de violación equiparada agravada cometido en perjuicio de menor de identidad reservada, en Ciudad Obregón.

La pena fue impuesta durante la audiencia de debate de individualización de sanciones y reparación del daño, donde la autoridad judicial ordenó además el pago de una multa por 75 mil 999 pesos y una reparación del daño moral por 5 mil 428 pesos, en favor de la víctima.

De acuerdo con los datos de prueba integrados por el Agente del Ministerio Público, el hecho ocurrió el 10 de junio de 2024, en un domicilio de la colonia Ampliación El Rodeo, al sur de Ciudad Obregón.

Las investigaciones permitieron establecer que el sentenciado aprovechó la proximidad y la confianza que la familia tenía en él, en su calidad de vecino, para agredir al menor.

La cartera de evidencias incluye dictámenes periciales especializados en psicología infantil, medicina forense y entrevistas bajo protocolo, aplicadas con estricto respeto a los derechos de la niñez, lo que permitió acreditar el daño causado y la responsabilidad penal del acusado sin necesidad de exponer a la víctima a procesos revictimizantes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

