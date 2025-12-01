  • 24° C
Policiaca

Dan de baja a 15 policías municipales en Ciudad Obregón

El alcalde Javier Lamarque Cano dijo que se trata de oficiales que tenían irregularidades; hay más elementos que serán destituidos

Dic. 01, 2025
Dan de baja a 15 policías municipales en Ciudad Obregón

Por no acreditar el examen de control y confianza; también conocido como C-3, un total de 15 agentes de la Policía Municipal fueron separados de su cargo.

El alcalde Javier Lamarque Cano dijo que son alrededor de 80 elementos los que se encuentran en una situación similar; sin embargo, por cuestiones económicas empezarán con un grupo pequeño.

"No tenemos más dinero, porque los vamos a indemnizar y es costoso, no queremos hacerlo como los otros gobiernos que despedían sin seguir los procedimientos de Ley y se iniciaban juicios que a la postre se perdían, y eso le ha costado muchos millones de pesos al Ayuntamiento", indicó Lamarque Cano, quien además, agregó que se invirtieron 5 millones de pesos para la indemnización de dichos policías, los cuales, fueron gestionados por el Gobierno Estatal.

imagen-cuerpo

Lamarque Cano también mencionó que iniciaron con los agentes que más irregularidades tenían en sus expedientes.

"Nos hubiera alcanzado para 30 agentes, pero decidimos iniciar con los que tenían más irregularidades, vale más tener pocos buenos que muchos malos", expresó.

Finalmente, el alcalde de Cajeme mencionó que, para contrarrestar el déficit de agentes municipales, se hizo un convenio con el Gobierno del Estado, para que egresados de la Universidad de Seguridad Pública (USP) se incorporen a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

