  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 1 De Diciembre Del 2025
Policiaca

Rescatan a persona privada de la libertad al sur de Ciudad Obregón

La víctima tenía alrededor de una semana retenida en un domicilio de Valle Dorado; autoridades habrían detenido a sus captores

Dic. 01, 2025
Como resultado de un operativo desplegado por policías municipales, con apoyo de personal de la Marina, fue rescatado un hombre que se encontraba privado de su libertad.

Los hechos sucedieron la mañana de este lunes en una vivienda de la calle Valle del Girasol, entre Yoreme y Paseo Miravalle, de la colonia Valle Dorado, al sur de Ciudad Obregón.

Se pudo conocer que la víctima, cuya identidad no fue revelada por motivos de investigación, tenía alrededor de una semana retenida en el inmueble.

De manera extraoficial trascendió que además del rescate de la persona afectada, fueron detenidos dos individuos relacionados con la privación ilegal de la libertad, a quienes le habrían asegurado un arma de fuego.

La vivienda quedó bajo resguardo policiaco, ya que intervendría personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado (FGJES) para realizar un cateo,

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

