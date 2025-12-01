Capturan a pareja con droga al noreste de Ciudad Obregón

Elementos de la Policía Municipal, en coordinación con personal de Marina y de la Policía Estatal, aseguraron a un hombre y una mujer durante un operativo de prevención y vigilancia realizado en la colonia Villas del Campestre, ubicada al noreste de Ciudad Obregón.

Lo anterior sucedió luego de que la pareja fue revisada por los uniformados, pues entre sus pertenencias les encontraron 10 envoltorios de plástico transparente con mariguana, así como una bolsa con sustancia granulada con características similares a la droga conocida como cristal.

Por tal motivo, José María "N", de 48 años de edad, y Josefina "N"., de 50 años, quedaron detenidos por el presunto delito contra la salud; y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) junto con los indicios, para las investigaciones correspondientes.