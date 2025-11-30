  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 30 De Noviembre Del 2025
Policiaca

Asesinan a vecino de Villa Bonita, en Ciudad Obregón

El hombre fue acribillado en su vivienda en la calle Paseo de los Almendros

Nov. 30, 2025
La tarde del domingo se desplegó un operativo en el fraccionamiento Villa Bonita, luego de que autoridades recibieran el reporte de un ataque armado, que terminó cobrando la vida de un hombre.

Lo anterior sucedió poco antes de las 14:00 horas, en calle Paseo de los Almendros entre Paseo de la Loma y Paseo del Valle, al norte de Ciudad Obregón.

Sobre la víctima, se informó que en vida respondía al nombre de Víctor, quien fue abatido dentro de su domicilio.

En apego a los protocolos, la escena del crimen fue resguardada por elementos policiacos y militares, en tanto que peritos de la Fiscalía del Estado realizaban la búsqueda y recolección de indicios.

Posteriormente, el cadáver fue llevado al área de Medicina Legal, donde le practicaron la autopsia de ley.

En cuanto a los responsables, lograron evadir a las autoridades, a pesar de que los agentes "peinaron" la zona.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

