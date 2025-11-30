Asesinan a vecino de Villa Bonita, en Ciudad Obregón

La tarde del domingo se desplegó un operativo en el fraccionamiento Villa Bonita, luego de que autoridades recibieran el reporte de un ataque armado, que terminó cobrando la vida de un hombre.

Lo anterior sucedió poco antes de las 14:00 horas, en calle Paseo de los Almendros entre Paseo de la Loma y Paseo del Valle, al norte de Ciudad Obregón.

Sobre la víctima, se informó que en vida respondía al nombre de Víctor, quien fue abatido dentro de su domicilio.

En apego a los protocolos, la escena del crimen fue resguardada por elementos policiacos y militares, en tanto que peritos de la Fiscalía del Estado realizaban la búsqueda y recolección de indicios.

Posteriormente, el cadáver fue llevado al área de Medicina Legal, donde le practicaron la autopsia de ley.

En cuanto a los responsables, lograron evadir a las autoridades, a pesar de que los agentes "peinaron" la zona.