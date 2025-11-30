Presunto asesino de policía de Hermosillo también es señalado por feminicidio

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), obtuvo la vinculación a proceso de Juan Antonio "N", de 28 años, alias "El Piña", por su probable responsabilidad en los delitos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, cometidos en Hermosillo, por lo que los jueces de las respectivas causas penales ratificaron la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra el imputado.

El sujeto fue vinculado a proceso por dos distintos eventos violentos contra mujeres: el primer hecho se le imputa por feminicidio en grado de tentativa en perjuicio de Cindy Yamileth "N", de 18 años.

La agresión ocurrió aproximadamente a las 20:30 horas del 6 de octubre de 2025, cuando "El Piña", acompañado de otro sujeto, llegó al domicilio de la víctima en la colonia Los Olivos y le disparó con un arma de fuego; la víctima, quien ya había sido amenazada de muerte, resultó con lesiones que sí pusieron en peligro su vida y que le produjeron la pérdida o disminución de órganos, miembros o facultades.

La segunda vinculación corresponde a los delitos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, en perjuicio de Gilda "N" de 59 años y Luz Elena "N" de 38 años; los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas del 21 de octubre de 2025 en la colonia La Cholla, cuando el imputado y un cómplice se introdujeron al domicilio de las víctimas, ahí "El Piña" disparó a Luz Elena "N" en el abdomen, ocasionándole lesiones que pusieron en peligro su vida.

Fue en ese momento que la víctima Gilda "N", madre de la primera afectada, la cubrió con su cuerpo para evitar que el agresor consumara su acción, recibiendo ella misma los disparos que le causaron la muerte; ambas mujeres se encontraban en estado de indefensión, ya que Luz Elena "N" se hallaba convaleciente de una agresión armada distinta ocurrida un mes antes.

Es importante destacar que Juan Antonio "N", alias "El Piña", ya había sido vinculado a proceso con anterioridad por la FGJES por dos causas penales adicionales: la primera por homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja en perjuicio de Miguel Ángel "N"; y la segunda por desaparición de personas cometida por particulares con resultado de muerte en número de dos, en perjuicio de Carlos Abraham "N" y Juan de Dios Francisco "N".

Además, cabe señalar que el imputado fue detenido inicialmente el 18 de noviembre en un operativo relacionado con el homicidio de un agente de Tránsito, Rafael "N", por el cual ya fue vinculado a proceso también, y continuará bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada por todas las causas penales que se le acumulan