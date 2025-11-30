  • 24° C
Policiaca

Chofer pierde la vida en el Parque Industrial de Ciudad Obregón

El occiso tripulaba una camioneta que cayó en una alcantarilla pluvial abierta y luego perdió el control del volante

Nov. 30, 2025
Un desperfecto en la cinta asfáltica del bulevar Las Torres cobró la vida de un hombre durante la mañana del domingo, situación que movilizó a autoridades y cuerpos de emergencias.

Fue a eso de las 09:00 horas, cuando se reportó un accidente de tránsito en la citada vialidad, entre calles Tornos y Talleres, en el Parque Industrial de Ciudad Obregón.

Al arribar al lugar, elementos de la Policía se encontraron con una vagoneta de la marca Buick, de color blanco, sobre el camellón del bulevar, impactada con un árbol.

En su interior, localizaron a un hombre que; tras ser revisado por personal de Cruz Roja, se determinó que ya había dejado de existir.

Se trata de Daniel David M. G., quien tenía su domicilio en la colonia Valle Verde; y de acuerdo con las primeras indagatorias, habría perdido el control del volante de la unidad cuando cayó en una alcantarilla pluvial que no tenía rejilla.

Acto seguido, la camioneta se salió del camino, subió al camellón y detuvo su marcha al impactarse con un árbol.

Elementos del Departamento de Tránsito Municipal y de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) se encargaron de las investigaciones correspondientes en la escena, mientras que el cuerpo fue llevado al anfiteatro, para la autopsia de ley.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

