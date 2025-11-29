Localizan con vida a Raymundo Delgadillo

La voz de la sociedad que se unió para exigir una pronta localización de Raymundo Delgadillo, reportado como desaparecido desde el lunes pasado en la colonia Tepeyac, rindió frutos, convirtiendo el dolor, coraje e incertidumbre en un llanto de alegría tras ser encontrado con vida la madrugada de este sábado, así lo confirmó la propia familia del joven universitario.

De acuerdo con allegados a Raymundo, este habría sido ubicado cerca de su propia vivienda, alrededor de las 6:00 horas, logrando volver con sus familiares sano y salvo; cabe destacar que las autoridades aún no emiten un informe oficial detallado sobre su estado y las circunstancias del hallazgo.

Este hecho violento generó una fuerte respuesta social en Cajeme, donde familiares y amigos, principalmente de la comunidad estudiantil, mantuvieron durante cuatro días distintos bloqueos, manifestaciones y cierres de vialidades para exigir oportunos resultados en la búsqueda del estudiante de ingeniería en el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson).

Cabe recordar que, de acuerdo a las autoridades, cuando Raymundo fue privado de la libertad, intentó escapar saltando hacia una vivienda contigua, propiedad de un agente municipal, por lo cual los hombres armados no solo ingresaron al domicilio, sino que también se llevaron al policía, pero el agente, horas después fue ubicado con vida en la zona de Bataconcica.

Durante el proceso de investigación la familia de Raymundo insistió públicamente en su inocencia y negó cualquier vínculo del joven con actividades delictivas, esto después de que Carlos Alberto Flores, comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), informará una posible línea de investigación que podría relacionar el hecho con el asesinato de un tío del joven, presuntamente vinculado al narcotráfico, ocurrido en 2021 en Acapulco, Guerrero.

Como parte de las acciones para presionar en un rápido actuar de las investigaciones los familiares y amigos de Raymundo realizaron movilizaciones por cuatro días consecutivos, bloqueando calles principales como las calles 200, Sufragio Efectivo y Rodolfo Elías Calles; además del crucero de la calle Jalisco y Yaqui, ubicado a un costado del Centro Integral de Procuración de Justicia.

Como muestra de agradecimiento, los familiares y amigos de Raymundo, ofrecieron una misa en la Parroquia de la Catedral de Ciudad Obregón, misma que en punto de las 19:00 horas dio inició contando con la presencia con parte de la sociedad que nunca desistió de la esperanza de que pudiera reunirse con sus seres queridos.