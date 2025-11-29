Detienen a presuntos asesinos de "El Rafaguita" en San Luis Río Colorado

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizó el cumplimiento de dos órdenes de aprehensión en reclusión contra integrantes de una célula delictiva que operaba en San Luis Río Colorado, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado con resultado de muerte en perjuicio de Jesús Iván "N", alias "El Rafaguita".

Las órdenes fueron ejecutadas en el interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Luis Río Colorado, donde ya se encontraban internos Paul Alonso "N", alias "El Chiquilín", y Armando "N", alias "El Balín", quienes fueron detenidos previamente en operativos de la AMIC realizados el 20 y 25 de septiembre del presente año.

Los hechos que originaron la investigación ocurrieron el 14 de septiembre de 2025, cuando los imputados, acompañados de un tercer individuo, ingresaron a un domicilio ubicado en la colonia Aeropuerto, donde sometieron y retuvieron con violencia a la víctima, manteniéndola amarrada de pies y manos con cinta canela y golpeándola presuntamente por un adeudo de 150 mil pesos relacionado con la venta de narcóticos; todos, incluido "El Rafaguita", eran integrantes de la misma célula delictiva generadora de violencia.

Un día después, el 15 de septiembre, Jesús Iván "N" fue localizado sin vida en el kilómetro 9 del libramiento San Luis Río Colorado-Golfo de Santa Clara; el cuerpo estaba envuelto en una cobija, atado con cinta y presentaba una cuerda alrededor del cuello, además de golpes.

Cabe señalar que el hoy occiso, además, dio positivo en las periciales por consumo de drogas y, al conocer el posible móvil de los hechos, se determinó que también formaba parte de otras actividades ilícitas dentro de la organización criminal que terminó por darle muerte.

Las diligencias ministeriales permitieron integrar datos de prueba suficientes para que un juez otorgara las órdenes de aprehensión por secuestro agravado con resultado de muerte, mismas que fueron ejecutadas formalmente en reclusión para continuar con el debido proceso.