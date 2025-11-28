Por cuarto día consecutivo se manifiestan familiares de Raymundo

Por cuarta jornada consecutiva, familiares y amigos de Raymundo Delgadillo salieron este viernes a las calles de Ciudad Obregón para alzar la voz en exigencia de la pronta liberación del joven que fuera privado de su libertad el pasado 24 de noviembre en la colonia Tepeyac.

La convocatoria en esta ocasión se dio para reunirse en el crucero de las calles 200 y Sufragio Efectivo, donde desde las 18:30 horas, los presentes cerraron el paso a la circulación de la calle Sufragio Efectivo, mientras que, con cartulinas, con diferentes consignas, se alzaba la voz en exigencia del pronto retorno, sano y salvo de Raymundo.

Fue cerca de las 18:50 horas, cuando los manifestantes decidieron ampliar el cierre de vialidades, ampliando el bloqueo al bulevar Rodolfo Elías Calles, cortando la circulación en ambos sentidos, situación que genero un fuerte embotellamiento vial en la zona.

Cabe recordar que en días previos el grupo ha realizado distintas acciones en el exterior de la sede de la Fiscalía General de Justicia del Estado (calles Yaqui y Jalisco) para exigir que se acelere la investigación y búsqueda del joven, quien fue privado de su libertad el pasado lunes cuando varios hombres armados lo capturaron en la casa de un policía municipal.