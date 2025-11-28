Vinculan a proceso a presuntos asesinos de Policía de Hermosillo

Juan Antonio "N", alias "El Piña" y Luis Fernando "N", alias "El Pulga", fueron vinculados a proceso penal, por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, contra funcionarios públicos y asociación delictuosa, en perjuicio de un agente de la Policía Municipal de Hermosillo.

Al exponer los datos de prueba ante el juez, la Fiscalía acreditó la probable responsabilidad de los imputados por los hechos que ocurrieron el pasado 17 de noviembre.

Los agresores, a bordo de un vehículo tipo sedán de color gris, ubicaron y siguieron la unidad oficial E-217, tripulada por la víctima, Rafael "N", agente activo en funciones, cuando circulaba por las calles Dalia, entre Pirul y Tabachín, de la colonia Adolfo López Mateos. Al emparejarse con la unidad, de manera sorpresiva accionaron las armas de fuego que portaban, privando de la vida en el lugar al elemento policial.

El juez de Control determinó que los datos de prueba expuestos por la Fiscalía eran suficientes para vincular a proceso a Juan Antonio "N" y Luis Fernando "N" en los términos solicitados, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Cabe señalar que, Juan Antonio "N" o "El Piña", ya había sido vinculado a proceso con anterioridad por dos causas penales adicionales: la primera por homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja en perjuicio de Miguel Ángel "N"; y la segunda por desaparición de personas cometida por particulares con resultado de muerte en número de dos, en perjuicio de Carlos Abraham "N" y Juan de Dios Francisco "N"; esto tras su detención en el operativo de respuesta por el ataque al agente policial.