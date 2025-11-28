  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 28 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Vinculan a proceso a presuntos asesinos de Policía de Hermosillo

Uno de los sujetos ya había sido señalado por presunta comisión de homicidio y desaparición de personas

Nov. 28, 2025
Vinculan a proceso a presuntos asesinos de Policía de Hermosillo

Juan Antonio "N", alias "El Piña" y Luis Fernando "N", alias "El Pulga", fueron vinculados a proceso penal, por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, contra funcionarios públicos y asociación delictuosa, en perjuicio de un agente de la Policía Municipal de Hermosillo.

Al exponer los datos de prueba ante el juez, la Fiscalía acreditó la probable responsabilidad de los imputados por los hechos que ocurrieron el pasado 17 de noviembre.

Los agresores, a bordo de un vehículo tipo sedán de color gris, ubicaron y siguieron la unidad oficial E-217, tripulada por la víctima, Rafael "N", agente activo en funciones, cuando circulaba por las calles Dalia, entre Pirul y Tabachín, de la colonia Adolfo López Mateos. Al emparejarse con la unidad, de manera sorpresiva accionaron las armas de fuego que portaban, privando de la vida en el lugar al elemento policial.

El juez de Control determinó que los datos de prueba expuestos por la Fiscalía eran suficientes para vincular a proceso a Juan Antonio "N" y Luis Fernando "N" en los términos solicitados, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Cabe señalar que, Juan Antonio "N" o "El Piña", ya había sido vinculado a proceso con anterioridad por dos causas penales adicionales: la primera por homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja en perjuicio de Miguel Ángel "N"; y la segunda por desaparición de personas cometida por particulares con resultado de muerte en número de dos, en perjuicio de Carlos Abraham "N" y Juan de Dios Francisco "N"; esto tras su detención en el operativo de respuesta por el ataque al agente policial.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Investiga Fiscalía asesinato de adolescente en la Alameda, al norte de Ciudad Obregón
Policiaca

Investiga Fiscalía asesinato de adolescente en la Alameda, al norte de Ciudad Obregón

Noviembre 28, 2025

La joven de 16 años había sido privada de la libertad en febrero de este año junto a otro menor; vinculan homicidio con actividades ilícitas

"Caen" dos tipos con droga tras operativo en Cajeme
Policiaca

"Caen" dos tipos con droga tras operativo en Cajeme

Noviembre 28, 2025

Uno de los individuos fue aprehendido al sur de Ciudad Obregón, el otro en Pueblo Yaqui

Decomisan tráiler cargado con huachicol al norte de Sonora
Policiaca

Decomisan tráiler cargado con huachicol al norte de Sonora

Noviembre 28, 2025

En el operativo participaron agentes de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como agentes estatales