Investiga Fiscalía asesinato de adolescente en la Alameda, al norte de Ciudad Obregón

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) mantiene investigaciones en torno al homicidio de una menor de 16 años, registrado en la colonia Alameda, al norte de Ciudad Obregón; y se ha establecido de manera preliminar que está asociado a grupos criminales relacionado al narcomenudeo.

Como oportunamente se dio a conocer, el hecho ocurrió entre las 5:25 y 5:38 horas del pasado jueves en la calle Isla Martinica, cuando de un vehículo tipo sedán, color gris, descendieron tres sujetos armados, mientras un cuarto permaneció al volante. Los agresores realizaron disparos de manera directa contra la joven, aun cuando ésta se encontraba acompañada de dos menores de edad, quienes no resultaron lesionadas.

En el sitio fueron asegurados cuatro casquillos calibre 9 milímetros, por lo que personal de Servicios Periciales realiza los dictámenes correspondientes en materia de balística y procesamiento de campo.

De las primeras investigaciones realizadas se desprende que el pasado 17 de febrero, la víctima fue rescatada por la policía, junto con otro adolescente, en un domicilio de la colonia Las Praderas, donde ambos permanecían privados de la libertad por integrantes de una célula delictiva, situación que presuntamente fue consecuencia del reclamo de un adeudo de compra-venta de droga.

En el lugar donde estaban privados de la libertad se aseguró un rifle AK-47, droga y otros indicios relevantes para la investigación.

Por lo anterior, la hipótesis de trabajo es una venganza y la línea de investigación está asociada a un grupo criminal que opera en Ciudad Obregón, de quienes ya se tiene los nombres de los sujetos que se perfilan como principales sospechosos del homicidio.