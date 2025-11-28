  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 28 De Noviembre Del 2025
Policiaca

Asesinan a otro menor en Cajeme; ahora fue en Cócorit

El joven fue acribillado en el bordo del Canal Porfirio Díaz; le dispararon en al menos cinco ocasiones

Nov. 28, 2025
Mientras deambulaba frente al barrio “El Conty”; en la Comisaría de Cócorit, un jovencito fue privado de la vida a balazos, durante la mañana de este viernes.

El crimen ocurrió poco antes de las 08:00 horas, en el margen izquierdo del canal Porfirio Díaz, entre calles Cuauhtémoc y 5 de Mayo, en la colonia Centro de dicha población.

Quien se convirtió en la víctima número 30 del mes de noviembre en Cajeme, es Emiliano E. de 17 años de edad. Se trata del segundo menor de edad asesinado en las últimas 48 horas, pues la mañana del jueves, una joven de 16 años fue ultimada en la colonia Alameda.

De acuerdo con los indicios balísticos localizados en la escena, a Emiliano le habrían disparado en al menos cinco ocasiones con un arma corta, ocasionándole serias lesiones en el cráneo.

Mientras policías y elementos de la Secretaría de Marina custodiaban el sitio, personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) se hizo cargo de la recolección de evidencias, así como del levantamiento del cuerpo y su traslado al área de Medicina Legal, para la autopsia de ley.

También, se desplegó un operativo en la Comisaría de Cócorit y sus alrededores; sin embargo, no se reportó la detención de personas implicadas en el homicidio.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

