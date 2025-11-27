Asesinan a jovencita al norte de Ciudad Obregón

Poco antes de las 06:00 horas de este jueves, una menor de edad fue atacada a balazos mientras convivía con un grupo de amigos al norte de Ciudad Obregón.

El crimen tuvo lugar en una vivienda ubicada en Isla Martinica entre Isla Marquesa y Lateral Esperancita, en la Alameda de Villa Bonita.

Sobre la víctima, se informó que en vida respondía al nombre de Jiapsi, de 16 años de edad, a quien personal de Cruz Roja declaró sin vida tras revisarla.

Se estableció que la jovencita se encontraba conviviendo con amigos, cuando desconocidos abrieron fuego en su contra, para después emprender la huida.

La escena quedó bajo resguardo de policías y militares, en tanto que peritos de la Fiscalía del Estado realizaban las indagatorias pertinentes. Al finalizar, el cuerpo y evidencia, fueron llevados al Centro Integral de Procuración de Justicia.

Jiapsi se convirtió en la víctima número 29 del mes de noviembre en el municipio de Cajeme; y en la cuarta fémina privada de la vida en el mismo periodo.

Durante 2025, un total de cuarenta mujeres han perdido la vida víctimas de hechos violentos, así como 18 menores de edad.