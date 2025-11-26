Siguen manifestaciones tras desaparición de Raymundo en Ciudad Obregón

“Se quieren lavar las manos eso no tiene nada que ver”, dijo Leticia Delgadillo, sobre los señalamientos que el comisario de la AMIC, Carlos Alberto Flores, hizo en relación a la privación ilegal de la libertad de Raymundo Armenta Delgadillo.

El funcionario estatal, dijo que, una de las líneas de investigación en torno a la desaparición forzada del joven de 23 años, contempla en asesinato de un tío, registrado en 2021 en la ciudad de Acapulco, Guerrero.

“Ya no hallan que inventar, quieren lavarse las manos”, dijo la tía del joven, quien además, agregó que es un muchacho noble y estudioso, que generalmente solo sale de su casa a la escuela.

Como oportunamente se dio a conocer, Raymundo fue privado de la libertad el pasado lunes en la colonia Tepeyac, al igual que un agente de la Policía Municipal. Este último, fue liberado en las inmediaciones de Bácum, mientras que el joven, aún permanece en calidad de desaparecido.

BLOQUEAN CALLES

Por segundo día consecutivo, sus amigos y familiares se plantaron afuera del Centro Integral de Procuración de Justicia, y posteriormente bloquearon las calles Jalisco y Yaqui, tal y como lo hicieron la tarde del martes.

Momentos después, se trasladaron a la carretera Internacional entre calle Cananea y Lago Superior, donde pararon el tráfico brevemente, hasta que arribaron elementos de la Guardia Nacional, quienes dijeron a los manifestantes que el bloquear carreteras federales es un delito.

Por tal motivo, decidieron movilizarse a la avenida Miguel Alemán, entre Cajeme y Tetabiate, donde continuaron con la manifestación pacífica, bajo el grito de “vivo se lo llevaron, vivo lo queremos”.