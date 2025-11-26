AMIC: Agresores de Raymundo iban por otra persona

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de Sonora, informó que los agresores, del joven Raymundo Delgadillo Armenta, privado de su libertad el pasado lunes 24 de noviembre en Cajeme, iban por otra persona, señaló Carlos Alberto Flores, el comisario General de la AMIC de Sonora.

Raymundo Delgadillo Armenta de 22 años, fue privado de su libertad en la colonia Prados de Tepeyac, en Cajeme, quien intentó huir brincando hacia un domicilio contiguo, propiedad de un policía municipal, lugar a donde los agresores ingresaron y se llevaron al oficial junto con él.

Horas más tarde, el agente fue localizado con vida en Bataconcica, y en Loma de Bácum, fue encontrado el vehículo utilizado por los presuntos responsables que corresponde a una camioneta Cherokee en la cual también se detectaron cuatro fusiles y una pistola al interior.

"Las primeras líneas de investigación que tenemos acerca de esta privación, estamos verificando si podía tener algún tipo de relación con los familiares, en este caso el tío de manera particular, que fue privado de la vida en Acapulco, Guerrero, en 2021", declaró Carlos Alberto Flores.

Explicó que en el caso del tío del joven, la muerte fue un tema asociado al narcotráfico y que por este motivo, la AMIC está investigando si la privación de la libertad de Raymundo fue con motivo relacionado con este hecho.

Asimismo, indicó que hasta el momento están aseguradas sus armas, las cuales están siendo objeto de dictámenes en materia de balística, para ver si están relacionados con otros hechos.