"Cae" sujeto con cristal al sur de Ciudad Obregón

Por la posesión de varios envoltorios con cristal, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), con apoyo de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detuvo a un hombre al sur de Ciudad Obregón.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de noviembre en la intersección de las calles Versalles y Las Bocas, en la colonia El Sahuaro, cuando los agentes detectaron a un sujeto que mostró una actitud evasiva al notar la presencia de las unidades, acelerando su paso en un intento por alejarse del área.

Ante esta conducta, procedieron a darle alcance y hacerle una revisión corporal, mediante la cual se localizaron nueve envoltorios de plástico transparente que contenían una sustancia granulada similar al cristal, además de 100 pesos en efectivo, presuntamente relacionados con la venta del narcótico.

El detenido fue identificado como Jesús Alberto "N", de 27 años, quien fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito al Centro de Investigación y Combate al Narcomenudeo.