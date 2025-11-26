  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 26 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

"Cae" sujeto con cristal al sur de Ciudad Obregón

El hombre de 27 años intentó evadir a las autoridades; al ser revisado le encontraron varios envoltorios con el narcótico

Nov. 26, 2025
"Cae" sujeto con cristal al sur de Ciudad Obregón

Por la posesión de varios envoltorios con cristal, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), con apoyo de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detuvo a un hombre al sur de Ciudad Obregón.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de noviembre en la intersección de las calles Versalles y Las Bocas, en la colonia El Sahuaro, cuando los agentes detectaron a un sujeto que mostró una actitud evasiva al notar la presencia de las unidades, acelerando su paso en un intento por alejarse del área.

Ante esta conducta, procedieron a darle alcance y hacerle una revisión corporal, mediante la cual se localizaron nueve envoltorios de plástico transparente que contenían una sustancia granulada similar al cristal, además de 100 pesos en efectivo, presuntamente relacionados con la venta del narcótico.

El detenido fue identificado como Jesús Alberto "N", de 27 años, quien fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito al Centro de Investigación y Combate al Narcomenudeo.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Acusan al "Monstruo" por comisión de al menos cinco delitos; fue detenido en Hermosillo
Policiaca

Acusan al "Monstruo" por comisión de al menos cinco delitos; fue detenido en Hermosillo

Noviembre 26, 2025

El sujeto presuntamente lideraba un grupo criminal; él y sus integrantes vestían como policías y usaban autos similares a las patrullas

Participan cuatro autos en carambola al norte de Ciudad Obregón
Policiaca

Participan cuatro autos en carambola al norte de Ciudad Obregón

Noviembre 26, 2025

El aparatoso incidente solo dejó daños materiales, ya que los conductores salieron ilesos

Decomisan camionetas de lujo, armas y drogas durante cateo en Hermosillo
Policiaca

Decomisan camionetas de lujo, armas y drogas durante cateo en Hermosillo

Noviembre 26, 2025

Una de las unidades incautadas es una Lamborghini Urus; en el sitio también fue detenido un joven de 24 años de edad