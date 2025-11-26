Decomisan camionetas de lujo, armas y drogas durante cateo en Hermosillo

Como resultado de una diligencia de cateo en la ciudad de Hermosillo, personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora incautó un par de vehículos, varias porciones de crystal, dinero y armamento.

Los hechos sucedieron en la colonia Villas del Mediterráneo, sitio en el que fue capturado Obed "N" de 24 años de edad, quien traía entre sus pertenencias 45 mil pesos en efectivo y 100 envoltorios con crystal.

Al revisar el domicilio en cuestión, los agentes hallaron una camioneta Lamborghini Urus, así como una Chevrolet Tahoe. Esta última, con reporte de robo. También, se incautaron 18 bolsas con drogas y 3 armas largas y 4 armas cortas.

Todo el material decomisado, así como el joven detenido, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que se encargaría de las indagatorias correspondientes.