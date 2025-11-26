  • 24° C
Policiaca

Decomisan camionetas de lujo, armas y drogas durante cateo en Hermosillo

Una de las unidades incautadas es una Lamborghini Urus; en el sitio también fue detenido un joven de 24 años de edad

Nov. 26, 2025
Como resultado de una diligencia de cateo en la ciudad de Hermosillo, personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora incautó un par de vehículos, varias porciones de crystal, dinero y armamento.

Los hechos sucedieron en la colonia Villas del Mediterráneo, sitio en el que fue capturado Obed "N" de 24 años de edad, quien traía entre sus pertenencias 45 mil pesos en efectivo y 100 envoltorios con crystal.

Al revisar el domicilio en cuestión, los agentes hallaron una camioneta Lamborghini Urus, así como una Chevrolet Tahoe. Esta última, con reporte de robo. También, se incautaron 18 bolsas con drogas y 3 armas largas y 4 armas cortas.

Todo el material decomisado, así como el joven detenido, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que se encargaría de las indagatorias correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

