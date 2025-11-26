Participan cuatro autos en carambola al norte de Ciudad Obregón

La mañana de este miércoles se registró un aparatoso choque, en calles de la colonia Santa Anita, donde cuatro vehículos estuvieron involucrados.

El incidente ocurrió a las 07:00 horas, en calle Otancahui y Allende, al norte de Ciudad Obregón; y habría sido ocasionado por la conductora de un Suzuki Swift de color guinda, que transitaba hacia el norte, por la calle Otancahui.

Al llegar al cruce con la Allende, no respetó la señal de alto y le cortó circulación una vagoneta Mazda CX-5 de color gris, que transitaba hacia el poniente.

Posteriormente, un Nissan Sentra de color arena y modelo atrasado; que circulaba al sur sobre la Otancahui fue embestido, y finalmente, un Nissan Altima de color gris, que se desplazaba hacia el oriente sobre la Allende, fue impactado.

A pesar de que los cuatro automóviles presentaron daños considerables, sus conductores salieron ilesos, por lo que solamente se requirió la presencia de agentes del Departamento de Tránsito Municipal, quienes tomaron nota de los hechos.