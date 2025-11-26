  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 26 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Participan cuatro autos en carambola al norte de Ciudad Obregón

El aparatoso incidente solo dejó daños materiales, ya que los conductores salieron ilesos

Nov. 26, 2025
Participan cuatro autos en carambola al norte de Ciudad Obregón

La mañana de este miércoles se registró un aparatoso choque, en calles de la colonia Santa Anita, donde cuatro vehículos estuvieron involucrados.

El incidente ocurrió a las 07:00 horas, en calle Otancahui y Allende, al norte de Ciudad Obregón; y habría sido ocasionado por la conductora de un Suzuki Swift de color guinda, que transitaba hacia el norte, por la calle Otancahui.

Al llegar al cruce con la Allende, no respetó la señal de alto y le cortó circulación una vagoneta Mazda CX-5 de color gris, que transitaba hacia el poniente.

Posteriormente, un Nissan Sentra de color arena y modelo atrasado; que circulaba al sur sobre la Otancahui fue embestido, y finalmente, un Nissan Altima de color gris, que se desplazaba hacia el oriente sobre la Allende, fue impactado.

A pesar de que los cuatro automóviles presentaron daños considerables, sus conductores salieron ilesos, por lo que solamente se requirió la presencia de agentes del Departamento de Tránsito Municipal, quienes tomaron nota de los hechos.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Decomisan camionetas de lujo, armas y drogas durante cateo en Hermosillo
Policiaca

Decomisan camionetas de lujo, armas y drogas durante cateo en Hermosillo

Noviembre 26, 2025

Una de las unidades incautadas es una Lamborghini Urus; en el sitio también fue detenido un joven de 24 años de edad

Intensa movilización policiaca por agresión armada en Ciudad Obregón
Policiaca

Intensa movilización policiaca por agresión armada en Ciudad Obregón

Noviembre 25, 2025

Hombre conocido como "El Tortillero" fue asesinado a tiros en la colonia Nueva Galicia

Familiares exigen respuesta por desaparición de Raymundo Armenta
Policiaca

Familiares exigen respuesta por desaparición de Raymundo Armenta

Noviembre 25, 2025

Raymundo, estudiante de sexto semestre de ingeniería fue privado de su libertad la tarde del pasado lunes 24 de noviembre