Dos detenidos tras persecución en San Luis Río Colorado

Un operativo conjunto entre elementos del Mando Único, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la Guardia Nacional (GN) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) resultó en la captura de dos hombres con antecedentes delictivos, así como el aseguramiento de droga y un vehículo utilizado para evadir a la autoridad.

Los hechos tuvieron lugar en la colonia Campestre, en San Luis Río Colorado, donde los agentes detectaron una camioneta que circulaba a exceso de velocidad sobre la calle Quintana Roo. Al marcarle el alto, el conductor ignoró las instrucciones y aceleró para huir, generándose una persecución que se extendió por varias vialidades del sector.

La situación motivó la activación de Código Rojo, lo que derivó en la intervención inmediata de las corporaciones mencionadas; tras aproximadamente 25 minutos de seguimiento, la marcha del vehículo fue finalmente detenida en la calle Zacatecas, entre las calles 22 y 23.

Durante el operativo, una unidad oficial resultó dañada tras una colisión provocada por un tercer vehículo involucrado en la trayectoria de persecución.

Los ocupantes fueron identificados como Édgar Armando "N", de 36 años, y Manuel "N", de 39, ambos con historial registrado por diversos delitos en distintos años, entre ellos amenazas, daño, robo, allanamiento de morada, violencia familiar, lesiones y delitos del fuero federal.

En el lugar, se aseguraron 75 envoltorios con crystal, además de una camioneta Chevrolet Silverado color blanco, cuatro puertas, con placas de Arizona, Estados Unidos de América, utilizada en la huida.

Tanto los detenidos como los indicios quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes por el delito de contra la salud y lo que resulte.