Asesinan a uno en la colonia Cajeme de Ciudad Obregón

De varios balazos, fue privado de la vida un hombre en las inmediaciones de la colonia Cajeme; y aunque se desplegó un intenso operativo en la zona, los responsables lograron escapar.

Fue aproximadamente a las 17:00 horas, cuando el código rojo se activó, movilizando a las corporaciones policiacas hasta la calle Carmen Serdán y Pascual Ayón, al noreste del casco urbano.

Los primeros reportes indicaban que en el lugar había un sujeto lesionado con arma de fuego; sin embargo, cuando policías y paramédicos arribaron, la víctima ya había dejado de existir.

El hombre, cuya identidad no fue revelada, se convirtió en la víctima número 28 del mes de noviembre en el municipio de Cajeme, por lo que su cuerpo y la evidencia localizada en la escena quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora, para las investigaciones correspondientes.

REPORTAN BALACERA EN URBI

Una hora después, las autoridades volvieron a ponerse en jaque, al reportarse una balacera en la zona poniente de Ciudad Obregón.

Los hechos ocurrieron precisamente en calle Córdova y Castilla, en Urbi Villas del Real. En el sitio, se hizo una exhaustiva búsqueda, pero no se localizaron víctimas, solo casquillos percutidos que quedaron a disposición de personal investigador.