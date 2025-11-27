Familiares y amigos marchan por Raymundo Delgadillo

Por tercera jornada consecutiva familiares y amigos del joven Raymundo Delgadillo, quien fuera privado de su libertad el pasado lunes 24 de noviembre en Ciudad Obregón, se manifestaron en exigencia de su pronta localización, en esta ocasión con una marcha que realizó desde Palacio Municipal a las instalaciones del Centro Integral de procuración de Justicia.

Fue poco después de las 16:00 horas, cuando familiares y amigos, sobre todo de la comunidad estudiantil, cuando se comenzaron a reunir en la explanada de la plaza Álvaro Obregón, con pancartas y una notable preocupación por el paradero del joven de 23 años, estudiante en el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson).

Posteriormente, se dio inicio a la marcha pacífica, en la cual las consignas en exigencia de justicia no bajaron la intensidad, desde inicio a fin la voz de los participantes en la marcha fue replicada de manera clara y fuerte: "Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos. ¿Por qué lo buscamos? Porque lo amamos".

Una vez que el grupo de manifestantes arribaron a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), cerraron la circulación vehicular en el crucero de la calle Jalisco en el tramo comprendido entre Mayo y Morelos, expresando que se mantendrán en el sitio de manera indefinida hasta tener noticias positivas de Raymundo.

Durante la marcha, Leticia Delgadillo, tía de la víctima, expresó su molestia sobre la declaración emitida por el comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Carlos Alberto Flores, sobre una nueva línea de investigación en la desaparición del joven, que analiza la posible relación con el asesinato de un tío del joven universitario, ocurrido en 2021 en Acapulco, Guerrero, presuntamente ligado al narcotráfico.

"Están sacando algo que nada que ver, es un caso que pasó en otra ciudad, hace cinco años; ¿Qué se puede creer?, que se quieren lavar las manos con eso, porque no hacen bien su trabajo. (...) A poco por tener un familiar lejano que ande en malos pasos, tu hijo va a tener repercusión en el primo del primo del primo. (...) Tanto desaparecido, tanto joven, va a llegar el momento que esto será un pueblo fantasma", expresó.