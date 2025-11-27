  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 27 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Lo detienen al sur de Ciudad Obregón por robo a comercio

Policías le decomisaron al hombre un motor eléctrico que presuntamente sustrajo del establecimiento

Nov. 27, 2025
Lo detienen al sur de Ciudad Obregón por robo a comercio

En atención a una denuncia al 911, agentes de la Policía Municipal, con apoyo de personal de la Marina, capturaron a un hombre acusado por el presunto robo a una tienda.

Se trata de David Eduardo "N" de 31 años de edad, a quien interceptaron en las inmediaciones de la colonia Haciendas del Sol, al sur de Ciudad Obregón.

Su captura ocurrió luego de que la encargada de una tienda del sector denunciara a la línea de emergencias que el individuo presuntamente se había robado un motor eléctrico.

El reporte movilizó a los agentes, quienes procedieron con el aseguramiento del sujeto en cuestión, cuando deambulaba en el sector.

Al hacerle una revisión, le encontraron el aparato que presuntamente sustrajo del establecimiento, por lo que David Eduardo quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargaría de definir su situación legal, ya que se le acusa de robo a comercio.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Pasará 45 años en prisión tras cometer feminicidio en Ciudad Obregón
Policiaca

Pasará 45 años en prisión tras cometer feminicidio en Ciudad Obregón

Noviembre 27, 2025

En diciembre del 2023, Jonathan Misael "N" habría asfixiado a su pareja, cuando se encontraba en una vivienda de Las Misiones

Identifican a hombre asesinado en la colonia Cajeme de Ciudad Obregón
Policiaca

Identifican a hombre asesinado en la colonia Cajeme de Ciudad Obregón

Noviembre 27, 2025

En el lugar fueron localizados casquillos de arma larga y corta, los cuales fueron recolectados para su posterior análisis

Asesinan a jovencita al norte de Ciudad Obregón
Policiaca

Asesinan a jovencita al norte de Ciudad Obregón

Noviembre 27, 2025

El crimen sucedió en la colonia Alameda, de Cócorit; la víctima tenía apenas 16 años de edad