Lo detienen al sur de Ciudad Obregón por robo a comercio

En atención a una denuncia al 911, agentes de la Policía Municipal, con apoyo de personal de la Marina, capturaron a un hombre acusado por el presunto robo a una tienda.

Se trata de David Eduardo "N" de 31 años de edad, a quien interceptaron en las inmediaciones de la colonia Haciendas del Sol, al sur de Ciudad Obregón.

Su captura ocurrió luego de que la encargada de una tienda del sector denunciara a la línea de emergencias que el individuo presuntamente se había robado un motor eléctrico.

El reporte movilizó a los agentes, quienes procedieron con el aseguramiento del sujeto en cuestión, cuando deambulaba en el sector.

Al hacerle una revisión, le encontraron el aparato que presuntamente sustrajo del establecimiento, por lo que David Eduardo quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargaría de definir su situación legal, ya que se le acusa de robo a comercio.