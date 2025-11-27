  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 27 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Pasará 45 años en prisión tras cometer feminicidio en Ciudad Obregón

En diciembre de 2023, Jonathan Misael "N" habría asfixiado a su pareja, cuando se encontraba en una vivienda de Las Misiones

Nov. 27, 2025
Pasará 45 años en prisión tras cometer feminicidio en Ciudad Obregón

Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo sentencia de 45 años de prisión en contra de Jonathan Misael "N", declarado responsable del delito de feminicidio en perjuicio de Mireya "N", en Ciudad Obregón.

La pena fue impuesta durante la audiencia de individualización de la sanción, donde la autoridad judicial también ordenó el pago de una multa por 207 mil 480 pesos, al considerar plenamente acreditada la conducta criminal ejercida por el sentenciado contra la víctima.

Las investigaciones determinaron que, el 26 de diciembre de 2023, Jonathan Misael "N" se encontraba en el domicilio ubicado en la colonia Las Misiones, sección Los Prados, lugar donde habitaban ambos. En ese sitio, el hoy sentenciado atacó físicamente a Mireya "N", sometiéndola mediante golpes y maniobras de asfixia.

La carpeta de investigación detalla que el agresor obstruyó la respiración de la víctima mediante presión en cuello, boca y nariz, provocando su muerte por asfixia por estrangulamiento; los actos fueron cometidos por razones de género, sustentadas en su relación de pareja, antecedentes de violencia previa y el hecho de mantener incomunicada a la víctima dentro del domicilio.

Peritajes forenses, análisis criminalísticos, evidencia física y testimonios integrados por agentes del Ministerio Público y personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) permitieron acreditar de forma contundente la responsabilidad penal del imputado.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Lo detienen al sur de Ciudad Obregón por robo a comercio
Policiaca

Lo detienen al sur de Ciudad Obregón por robo a comercio

Noviembre 27, 2025

Policías le decomisaron al hombre un motor eléctrico que presuntamente sustrajo del establecimiento

Identifican a hombre asesinado en la colonia Cajeme de Ciudad Obregón
Policiaca

Identifican a hombre asesinado en la colonia Cajeme de Ciudad Obregón

Noviembre 27, 2025

En el lugar fueron localizados casquillos de arma larga y corta, los cuales fueron recolectados para su posterior análisis

Asesinan a jovencita al norte de Ciudad Obregón
Policiaca

Asesinan a jovencita al norte de Ciudad Obregón

Noviembre 27, 2025

El crimen sucedió en la colonia Alameda, de Cócorit; la víctima tenía apenas 16 años de edad