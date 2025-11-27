Pasará 45 años en prisión tras cometer feminicidio en Ciudad Obregón

Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo sentencia de 45 años de prisión en contra de Jonathan Misael "N", declarado responsable del delito de feminicidio en perjuicio de Mireya "N", en Ciudad Obregón.

La pena fue impuesta durante la audiencia de individualización de la sanción, donde la autoridad judicial también ordenó el pago de una multa por 207 mil 480 pesos, al considerar plenamente acreditada la conducta criminal ejercida por el sentenciado contra la víctima.

Las investigaciones determinaron que, el 26 de diciembre de 2023, Jonathan Misael "N" se encontraba en el domicilio ubicado en la colonia Las Misiones, sección Los Prados, lugar donde habitaban ambos. En ese sitio, el hoy sentenciado atacó físicamente a Mireya "N", sometiéndola mediante golpes y maniobras de asfixia.

La carpeta de investigación detalla que el agresor obstruyó la respiración de la víctima mediante presión en cuello, boca y nariz, provocando su muerte por asfixia por estrangulamiento; los actos fueron cometidos por razones de género, sustentadas en su relación de pareja, antecedentes de violencia previa y el hecho de mantener incomunicada a la víctima dentro del domicilio.

Peritajes forenses, análisis criminalísticos, evidencia física y testimonios integrados por agentes del Ministerio Público y personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) permitieron acreditar de forma contundente la responsabilidad penal del imputado.