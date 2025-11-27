Identifican a hombre asesinado en la colonia Cajeme de Ciudad Obregón

Con el nombre de Daniel R. V., fue identificado el sujeto que la tarde del miércoles perdió la vida, víctima de un ataque armado en la zona noreste de Ciudad Obregón.

"El Flaco", como también era conocido el hombre de 46 años de edad, se encontraba en calle Pascual Ayón y Carmen Serdán, cuando dos tipos comenzaron a dispararle.

Por los indicios hallados en la escena del crimen, para perpetrar el crimen utilizaron un arma larga de calibre .223 y una pistola de calibre 9 milímetros, con las que le ocasionaron fatales heridas a Daniel.

Como oportunamente se dio a conocer, al recibir el reporte del ataque se movilizaron policías y militares, así como paramédicos de Cruz Roja; sin embargo, estos últimos se limitaron a cubrir el cuerpo con un manto de color azul, luego de corroborar que el hombre ya había dejado de existir.

En apego a los protocolos, la evidencia y el cadáver quedaron a disposición de personal de la Fiscalía, para las investigaciones pertinentes.

Un fuerte operativo se desplegó en la citada colonia y puntos circunvecinos, sin embargo, los homicidas lograron escapar.